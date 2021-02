CJ제일제당, '케어위드'와 MOU 체결…'맞춤형 건기식' 강화

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당은 헬스케어 서비스를 제공하는 스타트업 ‘케어위드’와 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협약을 통해 CJ제일제당은 20여년 동안 쌓아온 건강기능식 연구개발(R&D) 노하우를 케어위드의 온라인 사업 전문성과 결합해 '개인별 맞춤형 건기식' 비즈니스 모델을 강화할 계획이다. 또한 유전자 및 장내 미생물 분석 기술 등 케어위드의 차별화된 시스템과 접목해 새로운 건기식 시장을 개척한다는 복안이다.

케어위드는 건강 설문 40만건 이상의 빅데이터를 토대로 구독자 2만명의 ‘필리’ 플랫폼을 운영중이며, 개인에게 필요한 영양성분 추천 및 맞춤형 제품을 정기배송 하고 있다.

장승훈 CJ제일제당 건강사업부장은 “핵심역량을 보유한 파트너사와 함께 소비자 니즈에 맞춘 제품을 선제적으로 개발해 미래 건기식 시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다. 고성훈 케어위드 대표는 “이번 협약을 통해 전 세대를 아우르는 헬스케어 서비스를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, CJ제일제당은 약 5조원 규모로 성장한 국내 건강기능식 시장 공략을 위한 다양한 업무협약을 중이다. 지난해 11월에는 '개인별 맞춤 건기식' 시장 진출을 위해 유전자 분석 전문업체인 EDGC(이원다이에그노믹스)와, 12월에는 마이크로바이옴 기술을 보유한 바이오 벤처 HEM과 각각 업무협약을 체결한 바 있다.

