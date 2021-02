위메프, '갤러리아 백화점관' 오픈…최대 79% 할인 이벤트

[아시아경제 김보경 기자] 위메프에서 갤러리아백화점의 특화된 브랜드 상품 40여만개를 온라인으로 구매할 수 있게 됐다. 최대 79%의 파격적인 할인 이벤트도 함께 진행한다.

위메프는 2일 '갤러리아백화점 전용관'을 오픈하고 갤러리아백화점 오프라인 매장에서 판매하는 다양한 상품을 선보인다고 밝혔다.

이번 제휴로 위메프는 인기 브랜드 가방·의류·잡화, 주얼리, 시계부터 화장품, 유아용품, 수입가구, 골프용품 등 갤러리아백화점이 엄선한 상품을 온라인 판매한다.

대표 입점 브랜드는 해외 패션 브랜드부터 ▲화장품 브랜드 꼬달리, 메종프란시스커정, 시세이도 ▲테이블웨어 브랜드 르쿠르제, 포트메리온 등이다.

위메프는 갤러리아백화점관 오픈을 맞아 오는 14일까지 남성의류, 여성의류, 잡화, 화장품, 리빙 등을 최대 79% 할인 판매한다. 설 연휴를 앞두고 갤러리아백화점이 추천하는 선물세트도 선보인다.

위메프 관계자는 "갤러리아백화점 브랜드 상품을 그대로 위메프에서 편리하게 쇼핑할 수 있는 전용관을 오픈한다"며 "그랜드 오픈을 기념해 진행되는 파격적인 프로모션에서 인기 브랜드 상품을 특가에 만나볼 수 있는 기회도 놓치지 마시길 바란다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr