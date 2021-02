폭설에 파묻힌 뉴욕..."백신 접종 장소 5곳 폐쇄"

겨울폭풍에 몸살...폭설 최대 60cm 예상

도로와 항공 잇따라 폐쇄...백신 공급지연 우려

[아시아경제 이현우 기자] 이례적인 겨울철 폭풍이 미국 동부해안을 강타하면서 뉴욕시를 비롯한 미 동부 일대 대도시들의 교통과 항공이 모두 마비됐다. 뉴욕시는 코로나19 백신 대량접종장소 5곳을 폭설로 폐쇄한데 이어 각지의 교통로가 마비되면서 백신공급이 지연될 것이란 우려가 나오고 있다.

CNN 등 외신에 따르면 1일(현지시간) 미국 뉴욕과 필라델피아, 뉴저지 중 동부지역은 폭풍으로 인한 폭설과 해일 우려 등으로 인해 비상사태를 선포했다. 지난 하루동안 약 13인치(약 33cm) 이상의 눈이 내린 뉴욕시는 폭설에 도로와 철도, 항공망이 마비됐다. 뉴욕 JFK공항이 모든 항공편을 취소했으며, 미국 전역에서 약 1600여편의 항공편이 취소됐다. 앤드루 쿠오모 뉴욕주지사는 이날 성명을 통해 뉴욕시와 9개 카운티에 비상사태를 선포한 뒤 "이번 폭풍은 장난이 아니다"며 "오후 시간당 2인치의 예상 강설이 우리의 도로에 극도로 위험한 상황을 초래할 것이 우려된다"고 말했다.

도로망이 마비되면서 백신접종에 차질이 발생할 것이란 우려도 커지고 있다. 뉴욕시는 이날 시내 백신 대량접종 장소 5곳이 폭설로 인해 폐쇄된다고 밝혔다. 빌 더블라지오 뉴욕시장은 이날 언론 브리핑에서 "뉴욕시에 56㎝의 폭설이 내릴 것"이라고 전하면서 "이 눈폭풍이 우리의 백신 접종 노력을 방해하고 있다"고 말했다.

앞으로 눈은 더욱 많이 내릴 것으로 전망돼 피해 확대가 우려되고 있다. 미 국립기상청(NWS)에 다르면 펜실베이니아주부터 뉴잉글랜드 지역까지 북동부 여러주에 1∼2피트(약 31∼61㎝)의 눈이 더 내릴 것이라고 예보했다.

