위험한 기계·공정 바꿔 안전↑ 생산성↑ … ‘안전투자 혁신사업’ 돌입

안전보건공단, 중소사업장 안전 투자비용 최대 1억원 지원



올해 5천2백억원, 3년간 총 1조4천억원 투입 산재 막는다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 1조4000억원대 예산으로 중소사업장의 위험한 기계·기구를 교체하고 노후된 공정을 개선해 산업재해를 막는 ‘안전 혁신사업’이 시작됐다.

안전보건공단(이사장 박두용)은 2월 1일부터 50인 미만 중소규모 사업장에 대해 3년간 1조4000억원 규모로 지원하는 ‘안전투자 혁신사업’에 들어갔다.

사업대상은 위험기계·기구 교체와 노후 위험공정 개선으로, 교체와 공정개선 비용의 50%를 사업장당 1억원 한도로 지원한다.

위험기계·기구 교체는 2009년 안전인증제도 도입 이전에 생산된 이동식크레인, 차량탑재형 고소작업대를 비롯해 권동식 리프트가 대상이다.

노후 위험공정은 제조업 핵심 기반인 뿌리산업의 ‘주조, 소성가공, 표면처리업종 등’이 개선 대상이다.

공단은 2월 1일부터 ‘안전투자 혁신사업’ 홈페이지를 통해 참여 신청을 받는다.

이동식크레인, 차량탑재형 고소작업대는 2월 1일부터 신청을 받고, 뿌리산업 공정개선과 권동식 리프트는 사업의 효율적 추진을 고려해 3월 22일부터 접수를 시작한다.

향후, 사업 예산 규모를 고려해 이동식크레인, 차량탑재형 고소작업대는 5월경 2차로 추가 접수할 예정이다.

올해 지원규모는 약 5200억원으로 위험기계기구 4900여대를 교체하고, 뿌리산업 중소사업장 900여개소의 위험·노후공정을 개선할 계획이다.

비용지원 방식은 중소사업장의 자금여력을 고려해 리스, 할부, 보조 등 다양한 방식을 선택할 수 있도록 했다.

박두용 안전보건공단 이사장은 “국내 미인증 위험기계를 퇴출하고, 노후된 뿌리공정이 조기에 개선되도록 사업대상을 적극 발굴해 산업현장의 근원적 안전을 확보하기 위해 공단의 역량을 집중할 예정”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr