NH농협생명, 설 연휴 서비스 일시중단…"시스템 업그레이드"

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 시스템 업그레이드 작업을 위해 설 연휴 기간 중 홈페이지와 모바일창구, 온라인보험 및 자동화기기(ATM)에서 제공하는 보험 서비스를 일시적으로 중단한다고 2일 밝혔다.

시스템 업그레이드 작업은 오는 11일 오전 2시부터 15일 오전 6시까지 진행하며, 이 기간 동안 보험계약조회, 보험료납입, 보험계약대출, 보험금청구, 농협생명수련원 예약 등 전체 서비스가 중단된다.

농협생명은 전산장비를 교체하고 데이터 처리속도를 향상시켜 보다 안정적이고 편리한 서비스를 제공하기 위한 것이라고 설명했다.

김인태 농협생명 대표는 "보험가입, 보험계약대출, 보험금청구 등 연휴기간 동안 필요한 자금 또는 보험계약 관리를 미리 준비해 주실 것을 당부한다"며 "코로나19 팬데믹 등 어려운 환경 속에서도 고객과 함께 성장하는 탄탄한 보험회사로 거듭나기 위해 지속적으로 발전하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr