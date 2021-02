홈플러스, 건강기능식품 설 선물 인기…매출 61%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 2일 지난달 17~31일 건강기능식품 등 설 선물세트의 매출이 전년동기대비 약 61% 신장했다고 밝혔다. 코로나19가 장기화됨에 따라 면역력 등 건강에 대한 관심도가 높아지면서 고객들의 수요가 늘고 있는 것이다.

홈플러스는 이번 설 명절을 앞두고 기존 건강기능식품 외에도 수삼, 더덕, 채소즙 등 다양한 선물세트를 마련해 집중적으로 선보였다. 산지기획 진안수삼세트(수삼 430g, 개당 40g내외)’는 3만9900원, ‘산지기획 홍천더덕세트(더덕 600g, 개당30g 내외)’는 2만9900원에 판매한다. 각각 5세트 구매 시 1세트를 추가 증정하는 ‘5+1’ 혜택을 제공한다.

‘영양담은 흑화고 혼합세트’는 12대 행사카드 결제 시 5만원 할인된 4만9900원에, ‘매일견과 오리진 50입 세트’는 1만원 할인된 1만9900원에 판매한다.

풍부한 영양이 담겨있는 채소즙은 박스당 9990원이다. 1박스에 70ml 팩 30포로 구성된 ▲타트체리즙을 비롯해 80ml 팩 30포로 구성된 ▲사과비트즙 ▲양배추브로컬리즙 ▲석류즙 ▲레드비트즙 ▲칡즙 ▲ABC주스와 100ml 팩 30포가 담겨있는 ▲도라지배즙 ▲양배추즙 ▲적양파즙 ▲호박즙 등 총 11종이다.

국내산 5분도 현미와 건강분말을 함께 담아 얇고 바삭하게 구워 구수함과 건강한 맛을 조합해 만든 프리미엄 선물세트 ‘건강현미 누룽지&분말세트’(2만9900원)는 오직 홈플러스에서만 판매된다.

