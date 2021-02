강원광역새일센터, 여성 구직자 종합적 취업 지원

총 6회 월 50만 원 구직촉진수당 지급



[아시아경제 라영철 기자] (재)강원도일자리재단이 운영하는 '강원광역여성새로일하기센터'는 정부의 '국민취업지원제도' 연계·협업 사업을 2월부터 본격적으로 추진한다.

2일 강원도에 따르면, 춘천고용복지플러스센터·속초고용플러스복지센터와 협약 체결을 시작으로 홍천중형고용센터와 속초고용복지플러스센터 내 '강원광역새일센터'에 취업상담사를 배치했다.

관할 고용센터의 사전 심사기준을 거쳐 선정돼 새일센터로 배정된 여성 구직자를 대상으로 1:1 심층 상담과 개인별 구직 활동 계획 수립, 직업훈련 안내, 복지 연계 등 종합적인 취업 지원을 한다.

구직 활동 의무를 충실히 이행하면 고용센터를 통해 총 6회에 걸쳐 월 50만 원씩 총 300만 원의 구직촉진수당을 받는다.

'국민취업지원제도'는 그간 고용 안정망(실업급여·기초생활보장제도 등)에서 소외된 취약 계층을 대상으로 현행 취업 지원 프로그램의 문제점을 보완한 제도로써 생계 안정을 위한 소득 지원과 취업 지원 서비스를 함께 제공하는 '한국형 실업 부조'다.

노명우 도일자리재단 대표는 "지역 내 고용안정망이 한층 두터워지고, 취업 취약계층 여성들이 일을 통해 자립할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 전했다.

