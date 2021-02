[클릭 e종목] "롯데칠성, 가격과 공급 모두 좋아진다"

5년 만에 사이다·펩시콜라 가격 인상

맥주 OEM생산도 도입…공장 가동률↑

[아시아경제 이민우 기자] 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 116,000 2021.02.02 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 [2021 아시아소비자대상] 처음처럼, 주류시장 소비트렌드 맞춰 16.5도 선봬롯데칠성, 헬스케어 시장 진출…바이옴과 업무협약‘홈술’로 거리두기 견뎌낸 주류株 기지개 close 이 제품 가격이 인상과 생산 확대가 맞물려 성장세가 나타날 것이라는 전망이 나왔다.

2일 KB증권은 롯데칠성의 목표주가를 14만원으로 19.7% 올리고 투자의견 '매수'를 유지했다. 전날 종가는 11만8500원이었다. 이달 들어 시작하는 일부 제품 가격 인상과 맥주1공장 시설을 수제맥주 업체들에게 공유하며 주문제작방식(OEM) 생산을 진행하기로 결정했다는 점이 배경이다.

롯데칠성은 전날 칠성사이다와 펩시콜라 등 주요 음료제품의 가격을 평균 4.7% 인상했다. 2015년 1월 이후 6년 만의 인상이다. 또한 충주 맥주 1공잔을 수제맥주업체들의 OEM생산기지로 조성했다. 세븐브로이와 곰표 밀맥주의 OEM 생산을 논의 중이다. 가동률 상승에 따른 생산증가 효과가 기대된다.

한편 지난해 4분기 실적은 코로나19 업황 속에서도 선방할 것으로 보인다. KB증권은 롯데칠성이 지난해 4분기 연결 기준 매출 5304억원, 영업이익 68억원을 거둘 것으로 예상했다. 전년 동기 대비 매출은 2.0% 증가하고 영업손실은 흑자로 전환될 전망이다. 영업이익 기준 시장전망치(컨센서스) 63억원에도 부합하는 수준이다.

이선화 KB증권 연구원은 "수도권 사회적 거리두기 2.5단계 시행 영향으로 전방시장이 부진했음에도 불구하고 지난해 기저효과로 인해 매출액이 소폭 증가하고, 영업이익이 흑자전환에 성공할 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr