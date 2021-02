베베쿡, 설 맞이 '100% 당첨 복주머니' 이벤트 실시

[아시아경제 이승진 기자] 영유아식품 전문 브랜드 베베쿡은 설을 맞아 ‘100% 당첨 복주머니 이벤트’를 진행한다고 2일 밝혔다.

베베쿡 홈페이지에서 진행되는 이번 프로모션은 베베쿡 기존 회원 및 신규 회원 모두 참여 가능하며, 로그인 후 ‘행운의 복주머니’ 버튼을 클릭하면 100% 선물을 증정하는 방식으로 진행된다.

이벤트 선물은 설 연휴 스트레스와 집콕육아에 지쳐 있는 육아맘들이 잠시나마 여유를 느낄 수 있도록 커피와 도넛, 치킨 등 먹거리 쿠폰을 다양하게 마련했으며, 베베쿡 1000원 적립금 쿠폰도 준비해 혜택의 폭을 넓혔다.

베베쿡 홈페이지에서 매달 정기적으로 진행하는 ‘3+3 스타트 프로그램’ 프로모션도 설을 맞아 혜택의 폭을 넓혔다. 이유식 3세트 가격에 6세트 제공으로 반값 효과를 제공하는 ‘3세트+3세트 추가’ 행사와 이유식 또는 영양식 재주문 5000원 할인 쿠폰에 최대 적립금 14%까지 제공하는 혜택도 행사 기간 동안 적용된다.

이유식 후기부터 영양식(9개월~) 식단을 28세트 이상 주문하면 최대 32% 할인 효과를 누릴 수 있는 할인쿠폰, 적립금 혜택도 마련했다.

베베쿡 관계자는 “올해로 22년간 오직 아이를 위한 마음으로 이유식을 만들어온 베베쿡은 예년과 다른 설 풍경에 몸과 마음이 지쳐 있을 부모들에게 소소한 재미와 기쁨을 전하고자 이번 프로모션을 마련했다”며 “2월 한달간 베베쿡이 마련한 다채로운 이벤트들로 재미와 가격 할인 혜택까지 모두 누리시길 바란다”고 말했다.

