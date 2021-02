[아시아경제 이선애 기자] 한국증권금융은 1일 이사회를 열고 조종광 전 고객금융부장을 상무로 새로 선임했다고 밝혔다. 임기는 2일부터다.

조종광 신임 상무는 1968년생으로, 한림대학교 통계학과를 졸업했다. 2008년 입사 후 금융투자서비스팀장, 대구지점장, 고객금융부장 등을 역임했다.

