성남시, 산불 대비 '헬기 골든타임제' 도입한다

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 오는 5월15일까지 산불에 대비해 '헬기 골든타임제'를 도입한다.

성남시는 공휴일에도 비상 근무태세를 유지해 산불 발생 때 30분 내 현장 도착을 목표로 '산불 헬기 골든타임제'를 도입, 운영한다고 2일 밝혔다.

시는 이를 위해 1000ℓ의 소화 용수를 실어 나를 수 있는 임차 헬기 1대와 불 갈퀴, 등짐펌프 등 산불 진화 장비 31종, 3136점을 확보했다.

또 청계산, 불곡산, 검단산 등의 주요 등산로와 율동ㆍ정자ㆍ영장공원 주변에 산불감시원 110명을 분산 배치했다.

아울러 인근 군부대 5곳과 770명의 진화 병력 지원 협력 체계도 구축했다.

시는 헬기 추가 필요 상황 시 광주, 용인 등 인근 자치단체, 경기도, 산림청 등 관계기관과 공조해 신속 대응하기로 했다.

한편, 산림 인접 100m 안 지역의 밭두렁이나 폐기물 소각은 각 구청으로부터 허가를 받아야 한다.

허가 없이 불을 피우다 적발되면 30만원 이하의 과태료가 부과된다. 또 라이터 등 화기를 가지고 입산하거나 산림 안에서 담배를 피우다 적발되면 10만~50만원의 과태료를 내야 한다.

불이 발생한 경우라면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금을 물게 된다.

