바이든 "미얀마 쿠데타는 민주주의 공격"

유엔도 미얀마 사태 긴급 논의

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 미얀마의 군부 쿠데타를 민주주의에 대한 공격이라고 규정하며 제재를 경고했다.

바이든 대통령은 1일(현지시간) 이날 발표한 성명을 통해 "미얀마의 쿠데타는 민주주의 전환과 법치에 대한 직접적 공격"이라며 "무력이 국민의 뜻 위에 군림하거나 신뢰할 만한 선거 결과를 없애려고 해선 안 된다"고 비판했다.

바이든 대통령은 국제사회가 한목소리로 협력해 미얀마 쿠데타 세력을 압박하자고 촉구했다.

그는 "미국은 민주주의 진전을 기초로 수십 년간 미얀마 제재를 해제했다"며 "이 진전을 뒤집는 것은 우리의 제재 법률과 권한에 대한 즉각적 재검토를 필요하게 만들 것이고 적절한 조처가 뒤따를 것"이라고 엄중 경고했다.

젠 사키 백악관 대변인도 이날 브리핑에서 "미얀마 쿠데타에 대해 동맹들과 다양한 레벨에서 집중적인 논의를 하고 있다"고 말했지만 어떤 제재가 이뤄질 수 있느냐는 질문에는 구체적인 언급을 피했다.

유엔 안전보장이사회(안보리)도 행동에 나섰다. 안보리는 2일 오전 긴급회의를 소집해 미얀마 쿠데타 사태에 관해 논의한다고 1일 밝혔다.

스테판 두자릭 유엔 대변인도 성명을 내고 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 아웅산 수치 국가고문 등에 대한 미얀마 군부의 구금 조치를 강력히 비난했다고 전했다.

그는 브리핑에서도 유엔이 미얀마 군부에 의해 구금된 모든 사람의 석방을 촉구한다고 밝혔다.

