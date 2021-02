블링컨 "北 제재·인센티브 검토"‥바이든 대북 메시지 예고편?

美 국무장관, 대북 정책 언급

바이든 대통령, 이번 주 국무부 방문 외교정책 연설 예정

대북 메시지 포함 가능성 주목

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 토니 블링컨 미국 국무부 장관이 대북 정책 전반을 재검토하고 있다면서 제재와 외교적 인센티브를 동시에 언급했다. 향후 대북 정책이 강경책과 유화책으로 갈릴 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다.

블링컨 장관에 이어 이번 주로 예정된 조 바이든 대통령의 국무부 방문 시 북한 관련 발언이 나올지 주목된다.

블링컨 장관은 지난달 31일(현지시간) NBC 방송과의 인터뷰에서 북한이 핵보유국으로 인정받아야 하느냐는 질문에 "바이든 대통령은 한반도 비핵화를 위한 가장 효과적인 방법을 결정하기 위해 국가안보팀이 대북 정책을 전반적으로 다시 살펴볼 것을 요청했다"고 말했다.

그는 이어 그 수단에는 북한을 향한 외교적 인센티브는 물론 동맹들과 조율된 추가 제재 가능성을 포함한다고 답했다고 NBC는 전했다.

블링컨 장관은 지난달 19일 상원 인증 청문회에서도 북한과 관련해 어떤 선택지를 가졌는지, 이 선택은 북한의 협상 테이블 유도 압력 증대 측면에서 효과적인지, 다른 외교적 계획이 가능할지 등이 검토 대상이라고 밝힌 데 이어 이날은 외교적 인센티브와 추가 제재라는 표현을 사용하며 조금은 진전된 모습을 보였다.

NBC방송은 블링컨 장관이 외교적 인센티브가 무엇인지 구체적으로 설명하지 않았다고 전했다.

바이든 행정부는 북한과 관련한 정책 방향에 대한 언급을 피하고 있다. 출범 초기인 바이든 행정부의 관심은 러시아, 중국, 이란에 집중되고 있다. 미국은 하루 전 발생한 미얀마 군부 쿠데타에 대해서도 즉각 강경한 입장을 내놓았지만 북한은 현안에서 밀려난 모습이 역력하다.

블링컨 장관의 발언은 이번 주 바이든 대통령의 외교정책에 대한 연설에 앞서 나왔다는 점에서 이목을 끈다. 바이든 대통령은 1일 국무부를 방문해 외교정책에 대해 연설할 예정이었지만 폭설을 이유로 이번 주 후반으로 방문을 연기했다.

바이든 대통령이 국무부를 방문해 연설하며 북한에 대한 첫 메시지를 어떤 방향으로 제시할지에 따라 향후 북미 관계는 방향성이 형성될 가능성을 배제할 수 없다.

바이든 대통령은 후보 시절이던 지난해 10월 대선 토론회에서 김정은 북한 국무위원장을 폭력배(thug)로 표현하며 "북한이 비핵화를 위해 핵을 축소하면 김 위원장과 만날 수 있다"고 발언했다.

