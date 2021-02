[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요 지수가 지난주 급락세에서 벗어나 상승 출발했다. 게임스톱 주가는 약세로 돌아섰다.

1일(현지시간) 오전 9시45분 현재 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 0.76%, S&P500지수는 0.73%, 나스닥 지수는 1.03% 상승하고 있다.

뉴욕증시 3대 지수 상승과 달리 게임스톱 주가는 9% 하락한 296달러 선에 거래되고 있다. 게임스톱 주가는 개장 전 거래에서는 18%까지 상승하기도 했지만 이후 약세로 돌아섰고 정규거래에서도 하락 중이다.

게임스톱과 함께 개인투자자들의 집중 매수 대상이 됐던 AMC 주가는 20% 상승 중이다.

역시 개인들의 투자에 힘입어 은값은 11% 급등해 30달러대에 진입했다. 은값 상승에 자극받은 금값도 1%나 급등했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr