에어부산, 지난해 영업손실 1970억원…"코로나에 매출 급감"

에어부산은 지난해 연결 재무제표 기준 매출 1894억원, 영업적자 1970억원을 기록했다고 1일 공시했다. 당기순손실은 1503억원이다.

매출은 전년 대비 70.1% 감소했고, 영업적자와 당기순손실은 각각 420.5%, 106.1% 확대했다.

에어부산은 "코로나19 여파로 여객운송 매출이 감소하면서 실적이 크게 악화됐다"고 말했다.

