은값 상승에 헤지펀드가 웃어‥게임스톱은 하락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 게임스톱 주식을 끌어올린 '레딧' 개인 투자자들이 기대했던 은값 급등에 따른 쇼트 스퀴즈는 기대하기 어려울 전망이다.

1일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 블랙록의 아이쉐어 실버 상장지수펀드(ETF)는 개장 전 거래에서 9%나 급등했다. 은값이 뉴욕상업거래소(COMEX)에서 11%나 치솟으며 30달러를 돌파하는 등 초강세를 보이자 은 ETF 시세도 치솟았다.

은값 상승은 은 공매도에 나선 헤지펀드의 '쇼트스퀴즈'를 기대한 개인들의 매수세가 원인이다.

그런데 블룸버그에 따르면 은 ETF의 주요 투자자는 대형 헤지펀드인 시타델이다. 시타델은 지난해 9월 말까지 아이쉐어 실버 ETF 지분 9.3%를 보유한 5번째 대형 투자자다. 시타델은 이외에도 17개의 은 관련 ETF에 집중적으로 투자하고 있다. 시타델은 게임스톱 공매도로 자산의 53%를 날려버린 헤지펀드 멜빈캐피털에게 20억달러의 긴급자금을 지원 한 헤지펀드이다.

이는 레딧의 '월스트리트베츠' 커뮤니티에서 은을 매수하자고 주장한 이들이 언급한 '실버 스퀴즈'가 벌어지기 힘든 점을 시사한다. 은값이 급등했지만, 공매도를 한 헤지펀드가 없다면 공매도 회수를 통해 은값이 다시 뛸 가능성이 작아진다.

이를 인지한 한 이용자가 헤지펀드가 은을 대량 보유하고 있다고 주장했지만 이미 은값은 치솟은 뒤였다.

결국 은값 상승은 헤지펀드에 추가 수익만을 남겨준 셈이다. 블룸버그도 레딧 개미투자자들이 시타델에 큰 수익을 가져다줬다고 전했다.

월스트리트베츠에서는 은과 게임스톱 주식 중 무엇에 집중해야 하는 지에 대한 공방도 벌어지고 있다. CNBC 방송은 월스트리트베츠 이용자 간에 다른 투자 대상에 관심을 두기보다는 게임스톱 매수에 집중해야 한다는 의견이 나오고 있다고 전했다. 개인들의 매수세가 다른 투자 대상으로 확산할 경우 게임스톱 주가 상승 동력 약화를 우려한 발언으로 해석된다

이날 게임스톱 주가는 개장 전 거래에서 18% 상승해 384.89달러를 기록한 후 하락 반전, 5%의 내림세를 보이고 있다. 여전히 시장의 변동성이 극심한 상황이지만 뉴욕 증시 주요 지수는 개장 전 거래에서 상승세를 보이고 있다.

