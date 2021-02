[종합] "저급한 정치" vs "고발해 보라" '北 원전 추진 의혹' 여야 공방 격화

與 "망국적 매카니즘", "위험한 정치학" 비판 수위 높여

野 "안보 위협 이적행위", "무사히 임기 마치려면 해명하라"

[아시아경제 임주형 기자] 문재인 정부가 비밀리에 북한에 원자력 발전소를 지어주려 했다는 의혹을 둘러싸고 여야 갈등이 격화하고 있다. 여당은 해당 의혹에 대해 '북풍공작'이라는 취지로 비판을 쏟아낸 반면, 야당은 "의혹을 명명백백히 밝혀야 할 것"이라며 정면으로 응수하고 나섰다.

더불어민주당은 야당에서 제기한 이른바 '북한 원전 추진 의혹'을 두고 1일 "저급한 정치", "북풍공작" 등 비판 수위를 높였다.

이낙연 민주당 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "선거에 닥치면 색깔론을 들고나오는 야당이 저급한 정치를 이어가고 있다"며 "야당이 있지도 않은 의혹으로 정치 공세를 펴고 있는데, '정부 흔들기'를 위해서라면 국익 훼손도, 국민 안전도 개의치 않는 위험한 정치학"이라고 비판을 쏟아냈다.

김태년 민주당 원내대표 또한 야당의 의혹 제기에 대해 "망국적인 매카시즘"이라고 규정하며 목소리를 높였다.

이어 "남북의 독자적 극비 추진은 당장 유엔 대북제재와 충돌하고, 미국 동의 없이 한국 기술과 장비로 북한에 원전을 짓는 것은 한미 원자력협정에도 위반되기 때문에 불가능한 사안"이라고 설명했다.

반면 국민의힘에서는 문재인 정부를 향해 의혹 해명을 촉구하며 정면으로 응수하고 나섰다.

김은혜 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 문재인 대통령을 겨냥해 "국민이 원하면 광화문 광장에라도 나와 대화하고 소통하는 대통령이 되겠다고 약속하지 않았나"라며 "있는 그대로 남한 원전 파괴, 북한 원전 건설의 진실을 밝혀달라"고 촉구했다.

주호영 국민의힘 원내대표 또한 이날 의원총회에서 "불법 탈원전 정책을 몰아붙이는 한편에서 핵무기를 손에 든 김정은에게 원전을 지어주려고 했다는 것은 대한민국 안보를 위협하는 이적행위"라고 질타했다.

앞서 지난달 29일 해당 의혹에 대해 '이적행위'라고 표현했던 김종인 비상대책위원장의 언급을 재차 거론한 것이다.

북한 원전 추진 의혹을 둘러싼 정치권 갈등이 깊어지면서, 야당 일각에서는 격한 반응이 나오기도 했다.

1일 국민의힘 초선의원 31명은 국회 소통관에서 '남탈북원 게이트, 우리도 고발하라'는 입장문을 내고 "여당은 공작 취급하고, 담당 공무원은 신내림이라 하며, 대통령의 참모는 전 정권에서 검토된 일이라 전가를 하고, 청와대는 법적 조치를 하겠다며 겁박을 한다"며 "국민을 우습게 아는 것이 아니라면 집단적 조현병이 아닐지 의심될 정도"라고 말했다.

이들은 "(문재인 정부가) 나머지 임기 1년을 무사히 끝내는 유일한 길은 의혹을 명명백백히 밝히는 것뿐"이라며 "우리의 의혹이 무책임한 발언이라면 우리를 고발하라"고 강조했다.

이에 대해 민주당은 특정 질병을 비하한 막말 정치라며 즉각 반발하고 나섰다. 최인호 민주당 수석 대변인은 이날 "국민의힘은 관련 발언에 대해 당장 사과하고, 더 이상의 근거 없는 주장과 '망국적 색깔정치', 선거에 활용하려는 뒤떨어진 구태정치를 멈추기 바란다"고 촉구했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr