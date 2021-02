송파구 정보소외계층에 사랑의 PC 나눔

2월부터 정보소외계층 대상 ‘사랑의 PC보급’ 사업 신청접수...소외계층 정보접근성 제고 및 지역사회 정보격차 해소 기여

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 2월부터 저소득층, 장애인 등 지역내 정보소외계층을 대상으로 사랑의 PC 보급 사업의 접수를 시작한다.

구는 2008년부터 사용연한이 경과된 업무용 PC를 재정비해 컴퓨터가 없어 불편을 겪고 있는 주민에게 무료 보급하는 ‘사랑의 PC’ 보급 사업을 통해 취약계층의 정보 접근성 제고를 위한 지원을 이어오고 있다.

특히, 올해는 보안과 성능을 향상시킨 최신 운영체제와 SSD가 설치된 PC 지원으로 사용 만족도를 높이고, 코로나19로 인해 비대면 활동이 늘어난 소외계층의 온라인 활동을 지원할 계획이다.

신청대상은 송파구에 주소를 둔 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 국가유공자, 다문화가정, 소년소녀가장, 한부모가정 등이다.

구는 올해 송파구 자체보급으로 40대, 서울시 협력보급으로 100대를 지원해 총 140대 PC를 무료 보급할 예정이다.

신청 방법은 해당 동주민센터에 방문, 접수 하면 된다.

신청기간은 2월부터 연중 상시다. 보다 자세한 내용은 송파구청 스마트도시과 또는 송파구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박성수 송파구청장은 “코로나19 사태로 비대면 활동이 많아진 가운데 ’사랑의 PC’보급이 정보소외계층에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “이외에도 지역사회의 정보격차 해소를 위한 다양한 프로그램을 개발·지원해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr