[우리동네소식]화양제일시장 상인회, 어려운 이웃 위한 기부 동참

[아시아경제 박종일 기자] 화양제일시장 상인회, 어려운 이웃 위한 기부 동참

화양제일시장 상인회가 지난달 25일 지역 내 어려운 이웃을 위해 반찬, 과일, 떡 등 140만 원 상당의 성품을 전달했다.

이번 기부는 화양제일시장 내 13개 점포가 참여해 마련한 것으로, 코로나19장기화로 더욱 어려운 시기를 보내고 있는 소상공인들이 나눔을 실천해 의미가 크다.

저소득 독거가구를 위한 ‘희망을 나르는 장바구니’

자양4동주민센터와 자양4동지역사회보장협의체가 지난달 26일 저소득 중·장년 독거가정에 과일, 채소 등 식품과 생활용품으로 구성된 장바구니 꾸러미를 전달했다.

동 협의체는 생활이 어려운 독거가정 5가구를 대상으로 매월 2회 방문해 안부 확인과 장바구니 꾸러미를 전달하는 등 이웃을 위한 꾸준한 활동을 펼치고 있다.

친환경 수세미로 코로나19 바이러스 깨끗이 씻어내요!

자양2동새마을문고협의회가 지난달 27일 코로나19 확산 방지를 위해 최일선에서 애쓰고 있는 선별진료소 직원들을 위해 친환경 손뜨개 수세미 200여 개를 전달했다.

전달된 수세미는 ‘자양2동 이웃만들기’ 마을공동체 사업의 일환으로 제작된 것으로, 선별진료소 직원들에 대한 감사의 마음과 코로나19 바이러스를 깨끗이 씻어줄 것을 기원하는 구민들의 마음을 담았다.

