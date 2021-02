시리아 북부서 이틀 연속 폭탄테러…최소 20여명 사망

[아시아경제 권재희 기자] 터키가 장악한 시리아 북부에서 이틀 연속 차량 폭탄테러로 최소 20여명이 숨진 것으로 밝혀졌다.

1일(현지시간) 영국 런던에 북부를 둔 시리아인권관측소는 "시리아 북부 아자즈 시의 한 문화센터 부근에서 전날 차량 폭탄 테러로 어린 소녀를 포함해 민간인 7명이 숨지고 30여명이 부상을 입었다"고 밝혔다.

이어 "약 2시간 후 인근 친터키 반군의 검문소를 노린 차량 폭탄 테러 발생으로 반군 5명이 숨졌다"고 덧붙였다.

앞서 전날에는 터키가 장악한 아프린 시에서 차량 폭탄 테러로 어린이 4명을 포함해 민간인 8명이 목숨을 잃었다.

이틀 연속 발생한 3건의 차량 폭탄 테러로 최소 20명이 사망한 것이다.

아직 이번 테러의 배후를 자처한 개인이나 단체는 나타나지 않았다. 하지만 터키는 쿠르드 분리주의 무장조직인 '쿠르드노동자당'(PKK)의 소행으로 보고 있다.

시리아 북부 아프린·자비끄·알밥 등은 터키와 친터키 반군이 쿠르드족을 몰아내고 장악한 도시다.

이 지역에서는 터키에 반감을 품은 세력의 테러가 끊이지 않고 있다.

