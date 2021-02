강동구, 여성안심행복마을 조성

강동경찰서, 새마을부녀회와 협업으로 여성이 안심할 수 있는 마을 조성...여성 1인 가구에 안심홈 4종세트 지원, 여성 1인 점포에는 안심점포 비상벨 지원

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 강동경찰서, 새마을부녀회와 함께 ‘여성안심행복마을’ 조성을 완료했다.

여성안심행복마을 조성은 ‘2020년 서울시 여성안심마을 공모사업’에서 선정된 사업으로 여성 1인 가구 및 점포 밀집지역에 SS존(Safe Single Zone)을 조성하는 사업이다.

구는 여성 1인 가구에 대한 범죄예방을 위해 안심홈 4종세트(▲스마트 초인종 ▲현관문 보조키 ▲문열림 센서 ▲창문잠금장치)를 지원했다.

강동경찰서의 협조로 범죄 피해를 경험한 33가구를 포함, 주거 밀집지역 중 생활치안 수요가 높은 곳을 대상으로 총 120가구에 설치하였다.

또, 강동구 성안로 일대에 변종카페를 정비, 만든 엔젤공방거리의 여성 1인 점포 15개소에는 안심점포 비상벨을 지원했다.

위기상황에 벨을 누르면 구청 CCTV 관제센터와 즉시 연결돼 인근 경찰이 출동하게 되고 점포 외부의 경광등에도 빨간 불빛이 들어오는 시스템이다.

여성안심 사업은 강동경찰서와 협업, 진행된다. ‘여성안심택배서비스’ 운영, 귀가 동행 서비스인 ‘여성안심귀가 스카우트’, 몰래카메라 점검 기기 대여, 비상시 대피할 수 있는 ‘여성안심지킴이집’ 운영, ‘범죄예방환경설계(CPTED) 안전마을 조성’ 등 여성들의 안전한 생활을 위해 다방면의 협업을 펼치고 있다.

이정훈 강동구청장은 “여성안심사업 추진은 경찰서와 협업이 필요하다.”며 “앞으로도 경찰서와 협력, 여성 범죄피해예방 사업을 적극 추진, 여성이 안심하고 행복한 마을 만들기에 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr