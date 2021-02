문화재 돌봄 사업, 새로운 도약 첫 발 뗀다

올해 306억원 투입…돌봄사업단 23곳서 770여 명 고용

중앙문화재돌봄위원회 구성·운영 "중장기 단계별 이행안 수립"

문화재청은 전국 국가지정문화재와 시·도지정문화재, 비지정문화재 등 8665곳을 대상으로 문화재 돌봄 사업을 한다고 1일 전했다.

문화재를 주기적으로 점검·수리하는 상시·예방적 관리 활동이다. 2009년 문화재보호기금법 제정을 계기로 이듬해 다섯 시·도에서 시범 시행됐다. 사후 보수정비 부담을 줄이고 보수 주기를 연장하는 등 효용성을 인정받아 2013년부터 열일곱 시·도로 확대됐다.

올해 사업에는 지난해보다 30억원 많은 306억원이 투입된다. 문화재청 측은 "돌봄사업단 스물세 곳에서 문화재 수리기능자 300여 명, 모니터링 인력 100여 명 등 770여 명을 고용해 사업을 진행한다"고 설명했다. "돌봄 인력의 전문성을 높이기 위해 경미한 수리·모니터링 실습교육을 진행할 방침"이라고 했다.

문화재청은 경미한 수리의 일관된 기준을 확보하기 위해 올해 중앙문화재돌봄위원회를 구성·운영한다. 출범을 앞둔 중앙문화재돌봄센터와 지역센터의 원활한 소통 및 유기적 협력체계를 마련하고자 협의체도 발족한다. 관계자는 "지난 10년간 돌봄 사업의 성과를 돌아보고 새로운 10년을 준비하기 위해 중장기 단계별 이행안을 수립하겠다"고 했다.

