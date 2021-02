[아시아경제 권재희 기자] 1일 군부에 의해 쿠테타가 발생한 미얀마에서 모든 여객기 운항이 중단됐다고 AP통신이 보도했다.

주미얀마 미국대사관은 페이스북을 통해 양곤 국제공항으로 가는 모든 도로가 막혔다고 전했다.

또 대사관 측은 트위터를 통해서도 "여러 보도를 종합해 볼 때 미얀마 내 모든 공항이 폐쇄된 것으로 보여진다"고 말했다.

중국 신화통신도 민간 항공 당국자를 인용해 양곤 국제공항이 오는 5월까지 폐쇄될 것이라고 전했다."이라고 밝힌 바 있다.

