서울시교육청, 유치원·초등·특수학교 임용 최종합격자 발표

초등학교 303명·유치원 85명·특수학교 67명

4~19일 원격 직무연수…3월1일부터 신규임용

[아시아경제 한진주 기자] 서울특별시교육청은 2021학년도 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 임용시험 최종 합격자를 2일 홈페이지에 발표했다.

최종 합격자는 총 455명으로 제1차 시험(교직논술·교육과정)과 제2차 시험(교직적성 심층면접·수업실연 등)을 거쳐 선발됐다.

합격자들은 교육 현장에 적응하기 위한 임용 전 직무연수를 4일부터 19일까지 원격으로 이수한다. 오는 3월1일부터 신규교사로 임용될 예정이다.

공립유치원 교사 합격자는 85명이며 모두 여성이다. 공립초등학교 교사 합격자는 303명이며, 이 가운데 남성 합격자는 13.2%인 40명으로 전년도(10.4%)보다 2.8%포인트 증가했다.

공립특수학교 교사 합격자는 67명이다. 유치원과 초등학교 단계 남성 합격자 비율은 각각 7.1%와 13.2%이다.

이번 임용 전 직무연수는 사립학교 교사 8명을 포함해 실시한다. 1차 교육청 위탁채용으로 선발된 후 학교법인 2차 시험에서 최종 합격한 사립학교 교사 8명은 초등학교 3명, 특수 유치원 2명, 특수 초등학교 3명이다.

중등교사 임용시험 최종 합격자는 오는 10일 오전 10시 서울시교육청 홈페이지에서 발표한다.

