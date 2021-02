학습장벽 없앤다…장애대학생 수업 지원 신청자 모집

이동과 수어통역, 속기 등 지원

2월22일부터 3월12일까지 접수

일반·전문지원 기준단가도 인상

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 이동과 수어통역, 속기 등 학습이 필요한 장애대학생들을 지원한다.

1일 교육부와 국가평생교육진흥원은 22일부터 3월12일까지 ‘장애대학생 교육활동 지원 사업’ 신청을 받는다. 지원이 필요한 학생은 대학 장애학생지원센터(또는 학생지원부서)에 신청하고 대학은 학생들의 수요를 종합해 사업전담기관인 국가평생교육진흥원에 신청하면 된다.

이 사업은 교육지원인력 등을 통해 장애대학생에게 대학 내 학습지원과 학습활동을 위한 이동·편의를 지원하고 수어통역, 속기 등을 통해 학습(원격수업 포함)을 돕는다.

올해는 현장 의견을 반영해 원격수업 기준을 대폭 강화하고 교육지원인력에 대한 지원기준을 현실화한다. 지난해 원격수업 지원 기준은 학교당 연간 720만원이었으나 올해는 수강과목당 연간 1000만원으로 확대했다. 원격수업에 따른 자막제작, 문자통역, 과제관련 원격보조 등에 소요되는 프로그램 사용 비용 등을 지원하기 위해서다.

교육지원인력에 대한 지원기준단가는 이동·편의 등을 위한 ‘일반지원’은 시급 8590원에서 1만원으로 16% 오른다. 수어통역 등 ‘전문지원’은 시급 2만6000원에서 3만1000원으로 인상한다. 교육지원인력에 대한 사전교육 비용도 올해부터 대학당 연간 100만원까지 지원한다.

학기별 신청기간은 ▲2020학년도 겨울계절학기 2월3일~15일 ▲2021학년도 1학기(여름계절학기 포함) 2월22일~3월12일 ▲2학기(겨울계절학기 미포함) 8월16일~9월3일이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr