국토도시계획학회·육아정책硏 공동 '수도권집중과 저출산대책 세미나' 2일 개최

[아시아경제 임주형 기자] 대한국토도시계획학회(회장 김현수)와 육아정책연구소(소장 박상희)는 2일 오후2시 '수도권집중과 저출산대책' 공동세미나를 개최한다.

학회와 연구소는 출생아가 지속적으로 감소하며 역대 최하 수준인 27만명에 머무르는 현실에서 수도권 인구 집중과 주택난, 저출산 등의 문제가 밀접한 상관관계를 갖고 있다는 인식에서 세미나를 준비했다.

김현수 학회장의 개회사와 박상희 소장의 환영사에 이어 조영태 서울대 교수, 이영성 서울대 교수, 강은진 육아정책연구소 연구위원의 발제가 있을 예정이다.

이어 김찬호 학회 부회장을 좌장으로 권미경 육아정책연구소 연구위원, 김덕례 주택산업연구원 실장, 김수진 LH 신혼희망타운 부장, 송요현 저출산고령화위원회 전문위원, 임미화 전주대 교수, 조성철 국토연구원 부연구위원의 토론이 진행된다. 세미나는 유튜브(도시TV)로 시청할 수 있다.

