서울시 ‘시민사회 활동가 양성’ 위한 서울 여성단체·조직 모집

성평등 가치 실현 ‘시민사회 활동가 양성’ 프로젝트 실시

여성의 일자리를 제공할 서울시 여성단체·여성 사회적경제조직 모집

[아시아경제 임철영 기자] 서울시여성가족재단이 청년여성 및 경력보유여성에게 여성 활동가로서 일 경험을 제공하는 ‘시민사회 활동가 양성 프로젝트’를 실시하고 일자리를 제공할 서울시 소재 여성단체 및 여성사회적경제조직을 모집한다고 2일 밝혔다.

‘시민사회 활동가 양성 프로젝트’는 여성들이 여성단체에 진입할 수 있도록 돕고 참여 기관에는 성평등 네트워크를 구축하고 차세대 성평등 활동가를 양성해 나갈 뜻 깊은 기회를 제공한다.

청년들에게 일 경험을 제공하는 ‘서울형 뉴딜일자리’ 사업의 일환인 이번 프로젝트는 2017년부터 서울시여성가족재단에서 진행하고 있으며, 현재까지 총 62개 단체에 69명의 일자리를 제공했다.

올해도 서울시여성가족재단은 차세대 여성 활동가를 발굴하고 성장시키고자 하는 서울시 소재 여성단체와 여성 사회적경제조직 13개소를 모집한다. 활동 기관 1곳 당 1~2명의 참여자가 배정되며, 활동 기간은 12월 31일까지다.

참여자에게는 활동가로서 현장 활동 시 필요한 성평등 인식 교육, 실무 역량 교육, 사업 참여자 간 네트워크 형성의 기회가 주어진다.

백미순 대표이사는 "청년여성들이나 경력보유여성들은 여성단체 일에 관심이 있어도 어떤 곳이 있고, 무슨 일을 하는지 접할 기회가 부족하다"면서 " ‘시민사회 활동가 양성 프로젝트’는 이러한 여성들과 차세대 여성 활동가 발굴을 희망하는 단체들을 연계한다. 이번 프로젝트에 관심 있는 기관들의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.

