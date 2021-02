단감종주도시 창원, 현대화 생산단지 조성 … '물 공급 문제 끝나'

용수원 확보, 농로개설 등 과실전문생산단지 기반조성사업 확정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장이 1일 단감 전문생산단지 기반조성사업 1단계 사업지역인 동읍 노연리 공사 현장을 방문·점검하고 단감재배 농가의 어려움과 건의 사항을 청취했다.

국내 생산 과수 중 유일하게 세계 1위 품목인 단감은 창원시가 전국 생산량, 재배면적 1위(1953ha)이다.

하지만 창원의 단감과수원은 대부분 산지 경사면에 조성돼 있어 물 공급에 있어 지역 농업 현장의 최대 해결과제로 매년 주목받은 바 있다.

이를 위해 관정을 파는 등 임시방편의 지원책은 추진됐지만, 전체 과원에 대한 안정적인 물 공급에는 대규모 사업비가 소요됨에 따라 추진에 어려움이 많았다.

이에 시는 원천적인 용수원 확보와 용수로 확보, 농로 개설을 주 사업 내용으로 하는 과실 전문생산단지 기반조성사업을 신규 사업으로 확정하고, 2018년부터 사업비 확보에 박차를 가했다.

본 사업은 시가 총 217억원의 사업비를 확보해 총 603ha 단감 과수원 물 부족 문제를 획기적으로 해결할 수 있게 됐다.

올해 마지막 남은 100ha 면적을 조성하기 위해 47억 규모의 4단계 공모를 준비하고 있다.

한 농가는 “단감 농사의 9할은 물 문제였는데, 농지 입구에서 수도꼭지만 틀면 물을 사용할 수 있게 돼 감사하다”고 전했다.

허 시장은 “우리 단감재배 농가들이 폭염과 가뭄 걱정 없이 안정적으로 농사짓고, 앞으로도 경쟁력 있는 창원농업이 되도록 관심을 아끼지 않겠다”고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr