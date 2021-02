서울지하철 감정노동 피해 폭언·폭행 176건…보호전담TF 가동·전방위 지원

취객의 폭언·폭행 가장 많아…마스크 착용 요청하는 직원에 대한 폭언·폭행도

서울교통공사, 업계 최초로 ‘감정노동보호전담TF’ 신설…심리상담 69건 등 총 434건

[아시아경제 임철영 기자] 서울교통공사가 지난해 한 해 서울 지하철역 직원에게 발생한 감정노동 피해사례는 총 176건이며 월평균 14건으로 나타났다고 2일 밝혔다.

조사 결과 가장 많은 유형은 취객의 폭언·폭행이었다. 역사나 전동차 내에서 소리를 지르거나 기물을 파손하는 취객이 주를 이뤘으나 마스크 착용을 요청하는 직원에 대한 폭언·폭행도 많았다.

서울교통공사는 지난해 2월 도시철도 업계 최초로 ‘감정노동보호전담TF’를 신설해 감정노동 피해직원에 대해 업무분리, 심리상담, 고소 진행 시 경찰서 동행, 치료비까지 전문적·체계적인 지원을 해왔다. TF를 통해 지난해 한 해 지원한 내용은 심리상담 69건, 치료비 지원 27건(총 247만원), 경찰서 동행 및 전화상담 338건 등 총 434건이다.

감정노동 피해를 당한 역직원은 심신 안정을 위해 즉시 업무에서 분리시켰고, 고소로 이어질 경우 심리안정휴가 3일을 부여했다. 또한 공사 내 임상심리전문가와의 상담을 통해 후유증이 발생하지 않도록 하고 진단서 발급비용, 치료비 등 금전적 지원도 병행했다.

최영도 서울교통공사 보건환경처장은 “서울 지하철은 하루 수백만 명이 이용하는 거대한 공간인 만큼 고객과의 접점이 많아 감정노동의 빈도와 강도가 매우 높은 편으로, 직원 보호를 위한 제도를 마련하였으나 여전히 감정노동 피해 사례가 발생 중이다.”라며 “공사도 제도 보완을 위해 최선을 다할 것이며, 나아가 시민 고객들께서도 고객과 마주하는 직원들을 인간적으로 존중해주시길 바란다.”라고 말했다.

