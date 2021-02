현대모비스, 지난해 특허 출원 2100건 돌파…"절반이 미래 모빌리티"

[아시아경제 이기민 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 336,000 전일대비 500 등락률 +0.15% 거래량 194,752 전일가 335,500 2021.02.02 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…바이오는 사들여[클릭 e종목]"현대모비스, 현대차 전기차 수혜…성장 잠재력 보유" 현대모비스, 지난해 영업익 1조8303억원…전년比 22.4%↓ close 가 지난해 국내외에서 출원한 특허가 지난 2018년과 2019년에 비해 각각 3.2배, 1.8배 증가한 2134건을 기록했다.

현대모비스는 직원들의 발명 활동을 장려하기 위해 지난해 출원한 직무발명 중 우수 사례를 선정하고, 해당 조직과 직원에게 포상하는 시상식을 개최했다고 2일 밝혔다. 실적 보상금 제도는 특허로 회사에 이익이 발생한 경우 발명자에게 이익을 공유하는 현대모비스의 보상 제도다.

이번에 선정된 특허는 '커튼 에어백 폴딩 기술', '차량용 오디오 신호 조절 전기회로 시스템' 등 총 46건으로 대부분 현대모비스의 핵심 부품 관련 특허들로 이뤄져 있다. 현대모비스는 2억원 가량의 보상금을 전달했다.

지난해 현대모비스가 글로벌 지식재산권으로 출원한 2134건 중 절반 정도는 자율주행, 커넥티비티, 전동화 분야에서 나왔다. 나머지는 차량안전, 램프, 모듈 등 핵심부품 분야의 특허다. 현대모비스는 핵심기술 특허를 바탕으로 미래 글로벌 모빌리티 시장을 선점해 나간다는 전략이다.

현대모비스는 이를 위해 특허 발굴을 위해 연구개발(R&D) 신기술 과제 선정부터 신뢰성 검증까지 진행 단계별로 연구원들을 밀착 지원하고 있다. 구체적으로는 개발 계획 초기부터 연구개발과 특허 담당자, 기술별 전담 변리사로 구성된 지원조직이 특허 개발 워크숍에 함께 참여해 신기술과 공백 기술 분야의 특허 개발에 나서고 있다.

우수 발명 포상 외에도 직원들의 아이디어를 공유하는 아이디어 페스티벌도 개최해 직원의 아이디어를 미래 신사업으로 연결하고 있다. 또한 신사업 아이디어를 창업으로 연결하는 '스타트업 챌린지', 연구원들이 신기술 개발에 집중하는 '테크 챌린지' 프로그램 등도 운영 중이다.

정수경 현대모비스 기획부문장 부사장은 "직원들의 발명 아이디어가 회사의 미래 성장 동력의 출발점이라는 인식이 회사 전체에 확산되어 있다"며 "앞으로도 직원들의 발명 의욕을 고취시키기 위한 회사 차원의 지원과 노력을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

