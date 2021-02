'CES 서울관' 혁신기업들 1020만 달러 투자유치·수출계약 진행

서울시, 올해 두 번째 참가 ‘CES 2021’서 '서울관' 참여기업 비즈니스 성과

전시장부터 자체 웨비나·피칭까지 온라인 포맷 맞는 전폭적 지원

[아시아경제 임철영 기자] 지난 달 막을 내린 세계 최대 가전·ICT 박람회 'CES 2021'에서 서울시 지원으로 세계무대에 선 우리 혁신기업들이 잇달아 가시적인 성과를 내고 있다.

2일 서울디지털재단은 'CES 2021' 서울관 참여기업들이 글로벌 기업과 투자사들의 관심이 높아지면서 현재까지 총 1020만 달러(약 114억 원) 규모로 수출과 투자유치 계약을 체결했거나 협의를 진행 중이라고 밝혔다.

서울시는 작년 첫 참가에 이어 올해도 3개 분야 ?스마트 교통·환경 ?스마트 안전·복지 ?스마트 경제·리빙 15개 우수 혁신기업을 참여시켜 서울관을 운영했다. 서울관에서는 인공지능(AI) 기술로 일상생활을 더 편리하게 만드는 스마트솔루션을 제시한 기업들이 주목을 받았다.

텍스트를 분석해 키워드에 맞는 이미지와 영상 콘텐츠로 변환하는 AI 기반 영상제작 기술을 선보인 웨인힐스벤처스는 미국 최대 출판사인 ‘펭귄랜덤하우스’, 글로벌 크리에이티브 플랫폼 기업인 ‘셔터스톡’ 등과 120만 달러의 수출 계약을 체결하는 쾌거를 거뒀다. 러시아와 중국의 투자사들과는 투자의향서를 체결하는 등 세계시장 진출을 위한 발판을 마련했다.

이수민 웨인힐스벤처스 대표는 “이번 CES는 코로나19로 온라인 공간에서 전시가 운영되다보니 개별 기업의 역량만큼이나 협력기관의 지원이 절실했다”며 “서울시의 전폭적인 지원이 비즈니스 성과를 올리는데 큰 도움이 됐다”고 말했다.

스마트 영양관리 솔루션을 보유한 알고케어는 CES 기간 동안 국내·외 다수의 투자사들로부터 러브콜을 받아 현재 900만 달러 규모로 투자유치를 추진 중이다. 알고케어는 개인별 영양 데이터를 분석해 맞춤형 영양관리가 가능한 기술을 선보여 올해 'CES 혁신상'을 수상했다. 전신사진을 분석해 10초 만에 신체 사이즈를 정확하게 측정하고 AR(증강현실)을 통해 시착해볼 수 있는 패션 솔루션 기술을 보유한 에이아이바는 미국의 글로벌 기업인 P&G(피앤지)와 협업을 위한 의견 조율에 들어갔다.

한편 알고케어, 누비랩 2개사는 가장 혁신적인 제품에 주어지는 'CES 혁신상'을 수상했다. 서울시가 CES에 참가한 이후 처음이다.

서울시는 100% 비대면으로 진행된 올해 CES의 성격에 맞춰 전시장 조성부터 자체 비즈니스 프로그램까지 참가기업에 대한 지원을 모두 온라인으로 전환, 우리 기업들이 자사 제품의 경쟁력을 알릴 수 있도록 전폭 지원했다. 참여기업별 영문 홍보영상을 제작해주고, 참여기업의 솔루션을 소개하는 웨비나와 온라인 피칭을 개최해 해외 바이어들의 관심과 참여를 이끌어냈다.

‘CES 2021’ 서울관의 비즈니스 프로그램은 CES 서울관 자체 홈페이지에서 2월 말까지 누구나 확인 할 수 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr