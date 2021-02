국도 5호선 창원시 구산면 심리~현동 4차로 신설도로 완성

운행거리 6.6km(19.5km→12.9km)·통행시간 20분(30분→10분) 단축

지역주민 생활·정주여건 향상 및 지역경제 활성화 기대

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 국도 5호선 경상남도 창원시 마산합포구 구산면 유산리에서 현동까지 2.1km 구간의 4차로 신설도로를 오는 4일 17시에 개통한다고 2일 밝혔다.

이번 도로의 개통으로 그간 단계별로 개통하며 지난해 9월부터 운영 중인 구산면 심리에서 유산리까지(10.8km) 4차로 신설도로와 연계해 국도5호선 경남 창원시 구산면 심리에서 현동까지 4차로 신설도로(12.9km) 건설공사가 마무리된다.

이번 개통구간은 선형이 불량하고 취락지구를 통과하는 기존 2차로 도로를 대신해 4차로 도로(폭 20m)를 신설하는 ‘거제-마산 3구간’ 사업(6.4km, 구산면 내포리∼현동)으로 ‘12년 7월 착공 이후 8년 8개월 동안 총 2078억 원의 사업비를 투입했다.

이번에 개통하는 구간을 포함한 4차로 신설도로(12.9km, 경남 창원시 구산면 심리∼현동)는 지역 주민의 생활·정주여건을 향상시키고, 인근의 ‘마산 로봇랜드’ 및 해안경관 명소 등으로의 관광수요를 증가시켜 지역경제 활성화에 크게 도움이 될 것으로 기대되고 있다.

특히 도로 선형이 불량하고 기울기가 급한 기존 2차로 도로를 이용할 때보다 교통사고 위험이 크게 줄었으며, 통행시간은 20분(30분→10분), 운행거리는 6.6km(19.5km→12.9km)가 단축돼 도로이용자의 편익과 안전성이 크게 개선될 전망이다.

국토부 주현종 도로국장은 "앞으로도 간선도로망 확충을 통해 안전하고 편리한 도로환경을 조성하고 특히, 지역주민의 생활·정주여건을 향상 시켜고 지역균형발전을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr