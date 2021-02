'적극행정' 지자체에 충남·경기 수원·경남 창녕·대전 서구 등 18곳 선정

창의적 발상·혁신적 시도 펼친 광역단체 5곳 기초단체 13곳

위치정보 시스템 구축, 빅데이터 기반 주차지도 제작 등 높은 평가

[아시아경제 임철영 기자] # 경기도 수원시는 정보통신기술(ICT)을 활용한 긴급차량 우선신호시스템을 구축했다. 구급차량이 응급환자를 병원으로 이송할 때 수원시 도시안전통합센터에서 구급차량 위치를 GPS(위성항법장치)로 추적해 신호등에 걸리지 않고 통과할 수 있도록 녹색신호를 자동으로 부여하고 병원까지 최적의 길을 안내하는 방식이다. 이를 통해 구급차량 이동시간을 단축(56.3%)해 시민의 생명과 안전을 지키는데 크게 기여했다.

# 대전시 서구는 대전 인구의 3분의 1이 거주하는, 행정·상권의 중심지로 주차난에 주민이 큰 불편을 겪었다. 이에 서구와 KAIST(지식혁신연구센터)가 업무협약을 체결하여 서구가 보유한 공공 빅데이터 기반 주차개선 연구용역을 추진했다. 이를 통한 빅데이터 분석으로 공영주차장 적정후보지 선정, 불법주정차 패턴 시각화로 스케쥴링에 의한 선제적 주차 단속, 부설주차장 개방, 거주자 우선주차 연계 주차장 공유지도를 제작해 주민의 큰 호응을 얻었다.

행정안전부가 2일 지난해 지방자치단체 적극행정 종합평가를 실시하고 우수기관으로 18곳을 선정했다고 밝혔다. 행안부는 243개 지방자치단체의 적극행정 노력과 성과를 평가하며 이번 평가는 지자체 교차평가와 민간전문가 평가단과 함께 평가를 진행했다.

평가 결과 기초단체 중 시(市) 부분은 경기 수원시(92.7점) 등 5개 지자체가, 군(郡) 부분은 경남 창녕군 등 3개 지자체가, 구(區) 부분은 대전 서구 등 5개 지자체가 각각 우수한 것으로 평가됐다. 우수 자치단체로 선정된 18개 기관에는 행정안전부 장관표창이 수여된다.

평가는 5개 항목 18개 세부 지표로 구성돼있으며 적극행정 제도정비·실행계획 수립 등 제도적 기반 마련 항목이 높게 평가됐다.주민 눈높이에 맞는 적극행정 평가를 위해 민간전문가 평가단 평가와 주민 만족도 조사를 병행했다. 이번 평가에서는 코로나19 위기 상황에서 창의적 발상과 혁신적 시도로 장애를 극복하고 현장의 문제를 해결한 우수사례가 다수 창출돼 민간전문가 평가단으로부터 높은 평가를 받았다.

아울러 적극행정을 추진한 우수공무원 선발규모가 전년 대비 4.4배 확대, 우수공무원의 73%에게 특별승진·승급등의 파격적 인센티브를 부여해 '적극행정의 성과는 확실히 보상받는다'는 인식이 확산된 것으로 나타났다.

대표적으로 충남도의 대기오염 저감과 환경오염 방지를 위해 민간협의체 발족 및 별도 서북부환경관리팀 구성 등 관계기관 협업을 통한 현대제철 회사의 세계 최초 환경오염 방지 기술 개발 유도와 경기 수원시의 응급환자 이송 시 애로사항을 선제적으로 파악, ICT 기술 활용을 통해 전국 최초 긴급차량 우선신호시스템을 구축·운영한 사례, 대전 서구 빅데이터 기반 주차지도 제작 등이 좋은 평가를 받았다.

박성호 지방자치분권실장은 “공직사회에 적극행정 제도가 안착돼 가면서 자치단체 공무원들이 주민과 소상공인들의 어려움을 지나치지 않고 적극적으로 해결방안을 고민하였기에 다양한 성과들을 낼 수 있었다”면서 “지방자치단체 적극행정 평가가 공직사회의 변화를 유도하고, 지역사회에 적극행정 문화를 확산하여 주민이 체감할 수 있는 확실한 성과 창출과 주민 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 노력해 나가겠다“ 고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr