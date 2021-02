머지포인트, CU 협업 통해 POSA 카드 출시… “구매 시 20% 추가 증정 이벤트”

외식 결제 모바일플랫폼 ‘머지포인트’가 CU와의 협업을 통해 POSA카드를 출시하면서, 구매 시 20%를 추가 증정하는 이벤트를 진행하고 있다.

POSA(Point Of Sales Activation)는 판매 시점에서 기프트 카드를 활성화시키는 새롭고 안전한 프리페이드 유통서비스로, 다양한 유통처에 전시해 소비자 인지를 확보하기에 적합하다.

이미 쇼핑, 외식, 모바일 등 여러 브랜드와 제휴를 맺고 있기 때문에 POSA카드에 대한 대중성이 충분히 입증되었다는 점이 머지포인트의 결정을 뒷받침한다. 더해, 지금껏 이벤트성으로 특정 기간에만 판매하던 머지머니를 이제는 ‘누구든지, 언제든지’ CU 전국 매장에서 만나볼 수 있다는 것은 기존에 머지포인트가 고수하던 머지머니 운영 방향성에 있어서 큰 전환점이다.

머지포인트 마케팅팀 이준호 PD는 “머지머니를 상시적으로 구매하고 싶다는 고객 니즈는 언제나 존재했으며, 이를 충족시켜드릴 수 있는 좋은 기회라고 생각하여 CU와 함께 POSA 카드를 출시하게 되었다. 출시 초기인 만큼 머지포인트를 잘 모르는 사람마저 구매할 수밖에 없는 혜택을 제공하여 다양하게 현존하는 타 POSA카드들 사이에서 경쟁력을 얻고자 한다. 또한 머지포인트라는 브랜드를 알릴 수 있는 좋은 기회다”라고 입장을 밝혔다.

한편 머지포인트에서 운영중인 외식 구독 서비스’ 머지플러스’는 60,000여 곳이 넘는 매장에서의 무제한 20% 할인과 구독료만큼 할인받지 못했을 경우 차액을 돌려주는 새로운 형태의 혜택을 제공하고 있다. 또한 VIP 코드가 없으면 가입할 수 없는 폐쇄성 구독서비스인 점, 빠른 속도로 토스와 페이코 등의 메이저 금융 페이사들과의 제휴를 늘리고 있다는 점에서 많은 관심과 긍정적인 반응을 얻어내고 있다.

