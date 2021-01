이재준 시장, "서울시 기피시설 신·증설 불가"‥ 서울시장 후보에 대책 촉구

[아시아경제 라영철 기자] 이재준 고양시장은 31일 '개발의 편익은 서울시민이 취하고 고통은 인근 경기도 시·군 주민이 떠안는' 서울시의 독단적인 도시계획을 비판하며, 예비 서울시장 후보들에게 상생 대책 마련을 촉구했다.

이 시장의 촉구는 최근 서울시장 선거 후보자들이 앞다퉈 주택 공급 계획은 발표하면서도 정작 주택 공급에 필수적인 기피 시설 대책은 없는데 대한 비판 섞인 지적이다.

실제로 최근 서울시장 선거 후보자들이 적게는 16만에서 많게는 120만 가구까지 주택공급 계획을 발표한 바 있다.

그러나 대부분의 기피 시설은 인근 경기도와 인천시에 집중해 있다. 특히 고양시에는 벽제화장장·서울시립묘지 등의 장사시설과 난지물재생센터·음식물폐기물 처리시설 등이 있다.

이 시장은 "'난지물재생센터'는 마포·서대문·용산·종로·중구 지역 하수를 처리하는데, 주택 20만 호가 공급될 경우 인구 50만 명이 늘어나고 하수량은 무려 18만 톤이 늘어난다"고 지적했다.

이어 "고양시는 서울과 인접한 땅 4000만 평이 그린벨트로 묶여 고양시민들의 사유재산권이 침해당했고, 서울 집값 안정화를 위해 베드타운이 돼왔다"라고 성토했다. 그러면서 예비 후보들에게 3가지 사항에 대해 고려할 것을 촉구했다.

이 시장은 만성 교통난을 겪는 서울시립승화원 일대의 교통 대책 마련을 위해 서울시민의 이용량이 잦은 승화원 입구부터 통일로 진출입로까지 서울시가 적극적으로 교통 대책을 마련할 것과 그간 논의해 왔던 승화원의 지하화와 지상 공원화 계획을 밝힐 것을 촉구했다.

이어 "보건복지부와 경기도의 장사시설 수급 계획에 따라 '신규 묘지 허가'를 제한할 것"을 요구했다.

이 시장은 또 심각한 악취가 발생하는 '난지물재생센터' 시설을 조속히 현대화할 것도 촉구했다.

이 시장은 "서울시는 2025년까지 분뇨처리시설 지하화, 2028년까지 수처리시설 복개 공원화를 추진하겠다는 계획이지만, 난지물재생센터 인근 덕은지구가 2022년까지 대부분 입주를 마치기 때문에 해결이 시급한 상태"라고 지적했다.

특히 "서대문구는 자체적으로 난지물재생센터 내 음식물처리시설 재가동까지 계획하고 있어 주민과 마찰을 빚고 있다"며 "고양시 협의 없이 난지물재생센터 내 음식물처리시설 재가동은 절대 안 될 말"이라고 단호한 입장을 밝혔다.

이 시장은 수색차량기지의 고양시 이전과 관련해서는 "서울시는 국토교통부와 철도공단에 책임을 미루며 협상 테이블에 서는 것을 피하는 상태"라며 "향동·현천역 신설 등 6가지 철도 현안 사항과 고양선 서부선 직결, 제2자유로 버스전용차로 등 고양시 문제 해결에 적극 협조하지 않고서는 수색차량기지 이전 등의 복합화 개발은 절대 불가하다"고 못을 박았다.

아울러 "서울시는 이러한 지방 도시의 고충을 반드시 알아야 한다"며 "고양시에 서울시 기피시설 신설은 물론 증설도 더는 불가하며, 필요한 시설은 서울시 자체적으로 해결하라"고 일갈했다.

이 시장은 그러면서 "서울시 정책은 이제 서울시만의 것이 아니고, 누가 당선되든 서울시로 인한 피해를 함께 해결할 책무가 있다"고 강조했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr