오세훈, 文에게 "북한 원전 추진 의혹 해명하라"…특검 요청까지

31일 국회에서 긴급 기자회견 열어…"안보는 절대 실험 대상 될 수 없다" 주장

[아시아경제 금보령 기자] 오세훈 전 서울시장이 문재인 대통령을 향해 북한 원전 추진 의혹을 해명하라고 주장했다.

31일 오 전 시장은 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "비겁하게 또 전 정부 타령인가"라며 "북한 원전 의혹 지금이라도 문 대통령은 직접 국민 앞에 소상히 해명하라"고 밝혔다.

오 전 시장은 "야당 대표가 북한 원전 의혹 문제를 제기한 지 이틀이나 지났다. 하지만 현재까지 청와대의 대응은 대변인이 야당 대표를 겁박한 기자회견이 전부"라며 "그리고 여당 의원을 통해 비겁하게 또 박근혜 정부 타령을 하고 있다. 집권여당인 민주당은 당대표는 물론 청와대 출신 실세의원들까지 나서 북풍공작 운운하고 있다"고 지적했다.

이어 오 전 시장은 "이번 검찰의 공소장이 북한 원전 건설과 관련한 공문서의 삭제 이유를 밝혀줬다"며 "관련 공문서들은 바로 2018년 1차, 2차 남북정상회담 사이에 작성된 것"이라고 덧붙였다.

오 전 시장은 또 문 대통령에게 "한시라도 빨리 국민 앞에 진실이 무엇인지, 사실관계와 경위를 소상히 밝혀달라"며 "진정 떳떳하다면 정권의 명운을 걸고 국정조사는 물론 특검도 직접 요청하라"고 강조했다.

오 전 시장은 "지금까지 우리 국민들은 남북평화라는 이름으로 위장된 문재인 정부의 이중성에 지쳤다"며 "안보는 절대 실험의 대상이 될 수 없다"고 비판했다.

한편 월성 1호기 원전 관련 감사를 방해한 혐의 등으로 기소된 산업통상자원부 공무원들의 원전 관련 자료 삭제 목록에는 '북한 원전 건설 및 남북 에너지 협력' 파일 등이 포함된 것으로 나타났다.

