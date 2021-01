나경원 "국민 기대 완전 배신, 文 정부 '北 원전게이트' 실체 밝혀라"

북한에 핵발전소 제공한다는 발상 자체가 이적 행위

경제성 조작·민간인 사찰 등 의혹 풀어야

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 서울시장 예비후보인 나경원 전 의원이 문재인 정부가 북한에 원전을 건설하려고 했다는 의혹과 관련해 정부를 규탄하고 나섰다.

나 전 의원은 31일 청와대 분수대 앞 광장에서 원자력국민연대, 녹색원자력학생연대, 사실과과학 시민네트워크 등 시민단체와 '탈원전 반대 기자회견'을 개최했다.

이날 나 전 의원은 "오늘 탈원전 반대 시민단체와 함께 청와대 앞에 섰다"며 "국민의 한 사람으로서, 이 정권의 원전 경제성 조작과 민간인 사찰, 대북 원전 상납 의혹을 함께 규탄한다"고 말했다.

이어 "핵개발로 대한민국을 위협하는 북한에 핵발전소를 제공한다는 발상 자체가 이적이 아니겠느냐"며 "월성 원전 1호기 감사 직전 삭제한 530개 파일, 그 안에 담겨져 있을 부끄러운 실체가 이 정권은 너무나 두려운 것"이라고 지적했다.

나 전 의원은 "감시, 통제, 협박이 빠질 수 없는 그야말로 공포 정권"이라며 "제1야당 대표의 입에 재갈 물리려는 정권인데 민간인쯤이야 얼마나 쉽게 찍어 누르려 했겠느냐"라며 민간인 사찰 의혹을 제기했다.

또 "원전을 폐쇄하기 위해 저지른 경제성 조작은 오히려 작게 느껴질 정도"라며 "원전게이트는 국민의 기대를 완전히 배신했다"고 강조했다.

마지막으로 "문재인 대통령은 원전게이트의 진실을 스스로 밝히십시오"라며 "경제성 조작, 민간인 사찰, 그리고 대북 상납 의혹 이 세 의혹에 대해 국민 앞에 나와 이실직고 하십시오"라고 정부에 요구했다.

나 전 의원은 자신이 서울시장이 된다면 탈원전 사업과 예산을 백지화하고 시민을 위한 친환경 에너지 정책을 펴겠다는 계획을 덧붙였다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr