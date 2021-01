김종인 '북한 원전' 발언에 정치권 격랑…文 메시지 나올까

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 정부가 북한에 극비리에 원전을 지어주기로 했다며 이를 '이적 행위'로 표현한 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 발언에 정치권이 격랑에 휩싸이고 있다. 내달 1일 열리는 수석·보좌관회의에서 문재인 대통령이 어떤 반응을 할지에 이목이 쏠린다.

문 대통령은 오는 1일 청와대에서 수보회의를 주재할 예정이다. 최근 수보회의에서는 백신 접종, 방역 등에 초점을 맞춰 메시지를 내보냈던 문 대통령이 이날 김 위원장의 발언에 대한 반응을 할 지 여부가 주목된다.

청와대는 앞서 김 위원장의 발언에 대해 법적 대응을 포함한 '강경대응'에 나서기로 했다. 강민석 청와대 대변인은 지난 29일 브리핑에서 "북풍 공작과도 다를 바 없는 무책임한 발언으로, 묵과할 수 없다"며 "김 위원장의 발언은 터무니없는 주장으로, 아무리 선거를 앞두고 있다고 해도 야당 대표 입에서 나온 말이라고는 도저히 믿어지지 않는 혹세무민하는 발언"이라고 지적했다.

앞서 통일부도 "2018년 이후 남북협력사업으로 북한 지역에 원전 건설을 추진한 사례가 없다"고 밝혔다.

여야도 김 위원장의 발언을 두고 갑론을박을 벌이고 있다. 이낙연 더불어민주당 대표는 30일 페이스북에서 "김 위원장의 발언을 읽고 제 눈을 의심했다"며 "설마 보궐선거 때문에 그토록 어긋난 발언을 하신 건가"라고 반문했다. 대통령비서실 국민소통수석을 지낸 윤영찬 더불어민주당 의원도 페이스북을 통해 "4.27 남북정상회담과 2차 남북정상회담, 6월 12일 싱가포르 북미 정상회담 과정을 청와대 국민소통수석으로서 지켜봤지만 이 과정에서 북한의 원전 건설은 단 한마디도 언급된 적이 없다"고 말했다.

반면 야권 대선주자인 유승민 전 의원은 "말꼬리를 잡고 적반하장으로 나오는 건 도둑이 제발 저린 격"이라고 말했고, 국민의힘 서울시장 경선 후보로 나선 나경원 전 의원도 "급하긴 급한가 보다. 뭔가 된통 걸렸다는 뜻"이라고 지적했다. 안철수 국민의당 대표는 페이스북에서 "우리는 원전 중단, 북한에는 원전 건설, 사실이라면 누가 봐도 모순이고 기가 막힌다"며 "국정조사와 특검으로 밝혀야 한다"고 주장했다.

