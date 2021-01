코트라 "3년간 서비스의 30% 이상 디지털로 전환"

[아시아경제 정현진 기자] 코트라가 올해를 '디지털 혁신' 원년으로 선포하고 3년간 서비스의 30% 이상을 디지털로 전환하는 등 디지털 혁신 로드맵을 이행하겠다고 31일 밝혔다.

권평오 코트라 사장은 이날 향후 3개년간 추진할 이러한 내용의 디지털 혁신 로드맵을 발표했다. 이 로드맵에는 향후 추진할 비전과 전략, 세부 실행 과제 등이 담겼다. 비전은 총 158건의 공모를 거쳐 '코트라의 디지털 혁신, 고객의 꿈을 실현합니다'로 선정됐다. 고객가치, 비즈니스 모델, 프로세스 등 3대 과제 아래에 10대 추진 방향과 51개 세부 실행 과제들이 구성됐다.

우선 고객 입장에 맞춘 편리한 옴니채널 서비스를 구현한다. 고객이 원하는 정보를 한눈에 쉽게 찾아보고 모르는 것은 물어보고 사업은 신청할 수 있도록 해 편리하게 서비스를 이용할 수 있게 할 방침이다.

비즈니스 모델 측면에서는 무역·투자사업의 디지털 전환을 통해 온·오프라인 연계(O2O) 플랫폼 서비스를 확대한다. 먼저 바이코리아 플랫폼의 이커머스 경쟁력을 강화한다. 또 바이코리아 플랫폼과 빅데이터 플랫폼을 기반으로 2025년까지 소상공인을 포함한 디지털 고객 10만개 사에 품목별·시장별 유망품목을 포함한 최적의 서비스를 제공한다. 오프라인 중심으로 이뤄졌던 해외전시회도 업종별 온라인 상설관을 구축해 한국의 대표 전시회로 키울 계획이다.

업무 프로세스 관련해서도 이를 표준화해 수작업을 기존보다 50% 줄이고 시스템간 기능 연계를 통해 비용 감축을 하는 등 개선을 할 예정이다. 이 외에도 전사적인 디지털 전환 체계도 구축, 부사장 겸 경영지원본부장을 '디지털최고책임자'(CDO)로 임명해 경영전력과 혁신을 연계한다. 임원과 외부위원으로 구성된 디지털혁신위원회와 본부별로 디지털전환전담관도 둘 예정이다.

코트라는 "디지털 파워를 이용해 새로운 고객 가치를 제공하고 내부 업무 프로세스를 혁신하며 가성비 높은 새로운 무역·투자 지원 프로그램을 만들어 더 많은 고객에게 더 효과적인 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

