속보[아시아경제 임주형 기자] 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장의 막냇동생인 정상영 KCC 명예회장이 30일 숙환으로 별세했다. 향년 84세.

이로써 '영(永)'자 항렬의 현대가 창업 1세대 경영인 시대는 막을 내렸다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr