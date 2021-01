박영선 "2012년 대선 때 의견 안들어준 문 대통령에 삐져…다 풀렸다"

[아시아경제 정현진 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 예비후보가 과거 자신이 문재인 대통령에 집착하고 있었다면서 "제 의견을 안 들어줘서 삐졌었다"고 말했다.

박 후보는 30일 공개된 유튜브 '월말 김어준' 방송에서 "2012년 대선 당시 제가 문재인 후보에 집착하고 있었고 반드시 이겨야 한다는 마음이 컸는데 제 의견을 들어주지 않았다"고 말했다. 이어 "인정을 못 받았다는 마음에 삐져서 그 이후로는 회의에 오라고 하면 잘 안 갔다"면서 "사실 속마음은 회의에 안 가면 (문 대통령이) '박영선 왜 안 왔나'라고 할 줄 알았는데 찾지를 않더라"라고 덧붙였다.

박 후보는 "문 대통령은 애정이 눈빛으로만 나타나고 말씀을 잘 안 하는 스타일"이라면서 "제가 원조 친문이다. (2012년) 대선 끝나고 해단식할 때 펑펑 울었다"고 강조했다.

박 후보는 문 대통령과 관계를 회복하는 과정에서의 일화도 소개했다. 그는 "2017년에 (문 대통령이) 전화를 주셨는데 안 받았다. 하루 지나서 또 왔는데 또 안 받았다. '세 번째 오면 받겠다'라는 마음이었다"며 "두 번째도 안 받으니까 양비(양정철 비서관)가 나타나서 전화 좀 받으라고 하더라"고 말했다.

박 후보는 "제가 그 분(양 비서관)한테는 안 받을 거라고 해놓고는 사실은 전화가 언제 오나 기다렸다"면서 "전화 통화를 하는 순간 마음은 다 풀렸지만 목소리는 냉랭하게 했다. 그리고는 만나서 3시간 동안 그동안 섭섭했던 것을 다 말했다. 그러고는 (서운함이) 다 사라졌다"고 전했다. 이어 "(문 대통령이) 계속 반찬만 잡수시다가 얘기 다 했느냐고 묻더니 '내일부터 저하고 항상 같이 다닙시다'라고 하시더라"고 덧붙였다.

박 후보는 이번 서울시장 보궐선거와 관련해선 "서울시장직을 대선의 징검다리로 생각하는 것은 옳지 않다"고 밝혔다.

