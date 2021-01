"뽀로로 틀었더니 야동이 나왔어요"…맘카페 뒤흔든 '뽀로로 금지령'

[아시아경제 최은영 기자] OTT 플랫폼 서비스 '웨이브'(wavve)에서 아이들이 주로 시청하는 애니메이션 뽀로로 영상에 성인물이 함께 송출되는 사고가 발생했다. 놀란 맘카페 등 온라인 커뮤니티에서는 느닷없는 '뽀로로 금지령'이 내려졌다.

30일 온라인커뮤니티에는 웨이브에 등록된 '뽀로로 컴퓨터 왕국 대모험'을 틀었더니 성인물이 섞여 나온다는 게시글이 속속 등장했다.

실제로 이날 웨이브에 등록된 영화 '뽀로로 컴퓨터 왕국 대모험'에는 영상 도중에 느닷없이 성인 남녀가 침대에 있는 모습이 송출됐다. 기존 만화 영화 영상 내용과 관련 없는 베드신이 약 3~5초 분량으로 여러 차례 등장한 것이다.

한 지역 맘카페 회원은 "진짜 뽀로로보다 이게 무슨 일이냐. 한두 번도 아니고 중간중간 나온다"라며 "뽀로로 틀어주지 말라"며 분노했다.

또 다른 누리꾼 역시 "애들 보여주다 난리 났다. 웨이브 고객센터에 연락했지만, 고객센터는 연락도 안 된다"라며 분통을 터뜨렸다.

논란이 확산되자 웨이브 측은 "일부 콘텐츠 에러로 파일을 복구하던 중 '뽀로로 극장판' 재생 중에 성인영화가 노출된 사실을 확인했다"라면서 "기존 영상은 즉시 삭제 조치했으며, 이번 오류는 명백한 웨이브 자체 문제였다. 유사 사례 재발 방지에 최선을 다하겠다"라고 사과했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr