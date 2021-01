[아시아경제 라영철 기자] 강원 철원군의 토교저수지 인근에서 발견된 야생조류 29마리 폐사체에서 조류 인플루엔자(AI) H5형 바이러스가 검출돼 고병원성 여부 확인 정밀검사에 들어갔다.

29일 철원군 방역 당국에 따르면, 지난 24일부터 이날까지 토교저수지 인근에서 발견된 쇠기러기 등 야생조류 45마리 사체에 대해 검사를 의뢰한 결과 29마리에서 H5형 항원이 검출됐다.

나머지 13마리에 대해서도 검사 중이어서 AI 감염 사례는 더 늘어날 가능성도 있다.

철원군은 임시 통제소를 설치해 토교저수지 진입을 통제하는 한편, AI 발생지역 10㎞ 내 가금 농가에 대해 방역 조치를 강화하고 있다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr