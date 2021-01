"이적행위다" vs "북풍, 법적 대응"…극한 대치 정국

민주당 윤건영 "근거 없는 망언, 법적 처벌 받아야"

국민의힘 "흥분하며, 겁주나…진실 규명 결의"

[아시아경제 박철응 기자] 정국이 급격히 얼어붙고 있다. '정부가 극비리에 원전을 지어주기로 했다'는 언론 보도를 놓고 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 "충격적 이적행위"라고 규정하자, 이에 청와대가 "북풍 공작과도 다를 바 없다"며 법적 대응 방침을 밝힌 상황이다.

김 위원장은 29일 입장문에서 "공개 자료에 따르면 문재인 정부가 대한민국 원전을 폐쇄하고 북한에 극비리에 원전을 지어주려 했다. 원전 게이트를 넘어 정권의 운명을 흔들 수 있는 충격적인 이적행위가 아닐 수 없다"고 비판했다.

청와대는 사실이 아니라고 했으나 김 위원장은 사실로 규정한 것이다. 그는 또 "특히 이런 이적행위 국기문란 프로젝트가 일부 공무원 차원이 아닌 정권 차원에서 극비리에 추진돼온 여러 정황이 드러났다. 문재인 정부가 일방적으로 밀어붙인 소위 탈원전 정책이 과연 누구를 위한 것이었는지 짐작할 수 있는 대목"이라며 "상상을 초월하는 금번 이적행위의 실체를 명명백백하게 밝혀야 할 것"이라고 했다. 그러면서 국민의힘이 진상규명위원회를 구성할 것이라고 밝히기도 했다.

강민석 청와대 대변인은 이날 브리핑에서 "북풍 공작과도 다를 바 없는 무책임한 발언으로, 묵과할 수 없다"고 강하게 말했다. 선거를 앞둔 공세로 봤으며 "혹세무민"이란 표현도 썼고, 김 위원장에게 "책임을 져야 한다"고 했다.

대통령비서실 국정기획상황실장을 지낸 윤건영 더불어민주당 의원도 페이스북에 '김종인 위원장님, 이제 본인 발언에 책임을 지셔야 합니다'라는 제목의 글을 올렸다. 윤 의원은 "북한 원전 건설 추진 주장에 대해 오늘 오후, 청와대에서 사실이 아니라는 공식 입장을 밝혔다. 이제 김종인 대표 차례"라며 "시중의 장삼이사처럼 ‘아니면 말고 식’인지, 아니면 보수언론의 엉터리 보도에 기반한 것인지, 직접 책임 있게 밝혀 주셔야 한다"고 했다.

그는 이어 "제1야당의 대표가 '충격적 이적행위'라며 국민을 분열시키는 터무니없는 망언을 한 근거를 밝혀달라"며 "얼렁뚱땅 넘어갈 생각은 아예 접기를 바란다"고 했다. 윤 의원 역시 "이제라도 무책임한 흑색선전에 대해 국민 앞에 진솔하게 사과하거나, 못 하겠다면 근거 없는 망언에 합당한 법적 처벌을 받아야 할 것"이라고 했다.

국민의힘은 반발했다. 배준영 국민의힘 대변인은 구두논평을 통해 "제1야당 대표의 진실 규명 요청과 노력을 법적 조치로 눌러버리겠다는 청와대의 반응에 국민은 경악을 금치 못한다"면서 "이런게 연초에 말씀하신 이른바 포용정치인가. 청와대는 평정심을 되찾기 바란다. 흥분하며, 겁주는 것이 문제의 해결방법인가"라고 했다. 그러면서 "진실을 규명하기 위한 국민의힘의 결의는 결코 흔들리지 않을 것"이라고 밝혔다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr