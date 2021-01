[아시아경제 라영철 기자] 경기 이천의 한 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 의심 신고가 접수돼 방역 당국이 고병원성 여부 확인을 위한 정밀검사에 들어갔다.

29일 조류인플루엔자 중앙사고수습본부(중수본)에 따르면 이천의 A 산란계 농장에 대한 검사 결과 H5형 AI 항원이 검출돼 정밀검사가 진행 중이며, 고병원성 여부는 1∼3일쯤 후에 나올 예정이다.

중수본은 해당 농장의 출입을 통제하고 역학조사를 진행하는 한편, 반경 10㎞ 내 농장에 대해 이동 제한과 함께 예찰·검사 등 방역 조치에 들어갔다.

중수본 관계자는 전국 농장주에 차량·사람·장비 소독, 장화 갈아신기 등 방역수칙을 지키고, 사육 가금에서 이상이 확인되면 즉시 방역당국으로 신고할 것을 당부했다.

이천=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr