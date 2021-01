나주교육지원청 ‘온라인 미래교육포럼’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 나주교육지원청은 내달 1일 ‘2021 나주 미래교육포럼’을 온라인으로 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 포럼은 ‘포스트 코로나 시대 교육혁명’을 주제로 코로나19로 인해 달라진 교육생태계의 변화된 모습을 살펴보고, 다양한 사례를 통해 미래교육 방안을 토론할 방침이다.

강사로 초빙할 중앙대학교 김누리 교수는 ‘포스트 코로나 시대 교육혁명’에 대해 강의할 예정이다. 또 나주초등학교 이상금 교감, 매성고등학교 김설오 교장과 나주학교밖지원센터 임현선 센터장이 패널로 참석한다.

참석자들은 지역과 함께 하는 교육공동체, 민주시민교육 활성화, 청소년 행복추구권 보장 등 질의응답과 함께 해결방안을 모색할 계획이다.

포럼은 코로나19로 인해 교육지원청 관계자와 학부모, 교육참여위원, 지자체 교육협력 담당자 등이 제한적으로 참석하며, 유튜브 채널을 통해 생중계할 예정이다.

김영길 교육장은 “코로나19로 교육환경이 급변하고 있어, 다양한 교육적 요구를 수렴한 미래교육 방안이 마련돼야 한다”며 “교육공동체 간 소통과 토론이 매우 중요하다. 이번 온라인 포럼이 그 한 축이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

