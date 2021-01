[종합] "가짜뉴스" vs "진실규명 하라" '北 원전 추진 의혹' 두고 여야 충돌

김종인 위원장, 의혹 두고 "이적행위" 표현

靑 "무책임한 발언, 책임져야 할 것"

與 "北 원전건설 추진한 적 없어" 김 위원장 비판

野 "겁박 말고 진실규명하라" 응수

[아시아경제 임주형 기자] 정부가 북한에 원자력발전소 건설을 추진했다는 의혹을 두고 여야가 격돌했다. 이같은 의혹을 주장하며 이를 '이적 행위'라고 표현한 김종인 국민의힘 비상대책위원장에 대해 청와대가 강경 대응을 시사한 가운데, 논란이 여야 설전으로 확대되는 것으로 보인다.

김 위원장은 29일 입장문을 통해 "문 정부가 대한민국 원전을 폐쇄하고 북한에 극비리에 원전을 지어주려 했다"며 "원전 게이트를 넘어 정권의 운명을 흔들 수 있는 충격적인 이적행위"라고 주장했다.

앞서 전날(28일) 일부 언론은 산업통상자원부 공무원들이 감사 직전 삭제한 파일 내용 중 북한에 원전 건설 관련 내용이 담겨 있었다고 보도한 바 있다.

그러나 김 위원장의 이같은 발언에 대해 청와대는 '무책임한 발언'이라는 취지로 강경 대응을 예고했다. 강민석 청와대 대변인은 29일 브리핑에서 "북풍 공작과도 다를 바 없는 무책임한 발언, 묵과할 수 없다"며 "김 위원장은 책임을 져야 할 것"이라고 강조했다.

이를 두고 여당 또한 김 위원장에 대해 비판을 쏟아냈다.

윤건영 더불어민주당 의원은 이날 페이스북에 쓴 글에서 "문재인 정부에 있었던 세 차례의 남북정상회담과 교류 협력사업 어디에서도 북한의 원전건설을 추진한 적이 없다"고 반박했다.

이어 "최소한 당 대표라면 가짜뉴스에 현혹되지는 말아야 한다"며 "아무리 최근 당 지지율이 떨어지고 4월 보궐선거가 급해도 말이다"라고 꼬집었다.

같은 당 양이원영 의원 또한 "(산업부) 자료 삭제는 감사방해 행위로 경징계 건으로 결론났는데, 갑자기 대대적인 압수수색을 해서 이미 포렌식하고 확보한 자료로 작업한다"며 "월성 1호기 수사는 정치적 수사임을 검찰이 스스로 보여준 것"이라고 주장했다.

반면 야당에서는 '진실을 규명하라'는 취지로 응수하고 나섰다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 구두논평에서 "청와대는 평정심을 되찾기 바란다"며 "흥분하며, 겁 주는 것이 문제의 해결 방법인가"라고 지적했다.

이어 "제1야당 대표의 진실 규명 요청과 노력을 법적조치로 눌러버리겠다는 반응에 국민은 경악을 금치 못한다"며 "이런 게 연초에 말씀하신 이른바 포용정치인가"라고 되물었다.

그러면서 "진실을 규명하기 위한 국민의힘의 결의는 결코 흔들리지 않을 것"이라고 강조했다.

서울시장 보궐선거 출마를 선언한 나경원 전 국민의힘 의원 또한 이날 페이스북에 쓴 글에서 "문재인 대통령은 북한에 원전까지 갖다 바치려 했나"라며 비판을 쏟아냈다.

이어 "우리나라 원전은 없애지 못해 난리더니 정작 북한에는 원전을 지어주려던 것이냐"라며 "이 정권이 그렇게 아끼는 북한 정권에 선물하려 했던 원전이라면, 문재인 정권도 원전 좋다는 건 알고 있나 보다"라고 비꼬아 비판했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr