신재생 에너지 전문 기업 ㈜파랑티에스에너지, 2년 연속 연매출 117억 달성

태양광 분양 시공 전문 ㈜파랑티에스에너지가 214개 법인 및 개인사업자와 거래 실적을 달성하며 이와 함께 2년 연속 연 매출 117억을 달성하는 쾌거를 이뤘다.

㈜파랑티에스에너지는 지난 18년 2월22일 법인 설립 후, 2019년 매출 143억 원 달성에 이어 20년 매출 117억 원을 달성하며 2년 연속 매출 117억을 돌파했다.

㈜파랑티에스에너지는 설계부터 시공, 인허가 업무, 태양광발전 EPC 사업, 태양광 구조물 제작, 태양광 인버터 및 태양광 모듈 유통 등 종합 태양광 관련 종합솔루션을 제공하는 업체이다.

전문 기술인력 인프라를 구축해 실제 운영 중인 발전소 포트폴리오 기반의 객관적인 빅데이터를 제공하고 있다.

㈜파랑티에스에너지 최태식 대표는 “품질 일류화와 글로벌 수준의 생산성 추구를 통한 ‘가격 경쟁력 및 품질, 서비스의 차별화’라는 두 가지 축의 본원적인 경쟁력을 확보함으로써 고객이 원하는 가치 있는 솔루션을 제공하고 있다”라고 말했다. 이어서 “고객의, 고객에 의한, 고객을 위한 TS ENERGY’가 되어, 믿고 찾을 수 있는 기업, 고객과 미래를 함께 하는 기업이 되기 위해 노력하겠다”라고 전했다.

한편, ㈜파랑티에스에너지는 태양광 온라인 마케팅 홍보를 통해 소비자들에게 올바른 태양광 정보를 전달할 수 있도록 노력 중이다. 현재 SNS와 블로그, 카페 등 총 27개의 다양한 온라인 홍보 채널을 운영 중이다.

