강남 이젠아카데미컴퓨터학원, '풀 스택 개발(Full Stack Develop) 종합반' 국비 무료교육으로 IT전문가 키운다

IT(정보기술), ICT(정보통신기술)의 발달로 개발직군이 미래 유망 직업으로 촉망받는 가운데 강남 이젠아카데미컴퓨터학원에서 웹 프로그래머, 모바일 앱 프로그래머 인재 양성을 위해 '풀 스택 개발(Full Stack Develop) 종합반' 과정을 국비지원 무료교육으로 개강한다.

'풀 스택 개발(Full Stack Develop)'이란, 홈페이지라 부르는 웹과 모바일 어플리케이션을 사용하는 사용자 화면 개발인 프론트 엔드(Front-end) 영역과 사용자 데이터베이스를 서버에서 관리하도록 개발하는 백엔드(Back-end) 영역을 통합해서 프로그래밍 하는 것을 말한다. 기존에는 프론트 엔드(Front-end)와 백엔드(Back-end) 직무가 구분되었으나 웹과 모바일의 특성을 모두 이해하여 사용자와 관리자의 서비스 흐름을 높게 반영하기 위해 최근에는 통합 프로그래머의 역할로 '풀 스택 개발자(Full Stack Developer)’를 채용하는 추세다.

강남 이젠아카데미컴퓨터학원은 산업 현장에서 요구하는 직무를 빠르게 수행하면서 IT전문가로 발돋움 할 수 있도록 현업에 필요한 수업 내용과 팀플레이 중심 포트폴리오 제작에 주안점을 뒀다.

먼저 프론트 엔드(Front-end) 과정은 웹, 모바일, 앱(어플리케이션, Application)이 사용자에게 보여지는 화면으로 웹표준에 맞게 빠른 네트워크 통신처리가 이뤄져야 한다. 코딩이라 부르는 웹퍼블리셔 영역인 ▷Html, CSS3, 제이쿼리(JQuery), 자바스크립트(Javascript)를 시작으로 자바스크립트 프레임워크 리엑트(React.js), 앵귤러(Angular.js) 등으로 하드 코딩까지 배운다. 사용자가 프론트에서 이용하는 행동을 정보로 기록하도록 데이터베이스(DataBase, DB), 네트워크 통신을 이용해 서버에 저장 및 기록하는 백엔드(Back-end) 개발은 ▷자바(Java), 자바 스프링(Java Spring), 에이젝스(아작스, Ajax), JSP, 노드(Node.js)까지 진행된다.

중요한 것은 현업에서 요구하는 개발 직무를 사전에 경험할 수 있도록 단계별 실무 프로젝트가 반복된다는 점이다. 강남 이젠아카데미컴퓨터학원은 프론트 엔드, 백엔드 수업 중반부터 5인 팀플레이 또는 단독 프로젝트를 수강생이 직접 기획하고 완벽하게 개발하는데 그 내용도 다양하다. 각종 게시판, 구글맵(Google Map)을 이용한 지도 API 구현, 모바일 어플리케이션에 탑재되는 각종 버튼의 GUI 프로그래밍, 회원가입, 매출 통계, 각종 검색 기능, 예약하기 등을 개발하여 음악서비스, 쇼핑몰 구축, 숙박, 여행, 음식배달 등 수준 높은 포트폴리오가 결과물로 증명되는 것이다.

“기초 웹 퍼블리싱부터 꾸준한 과제물로 성취감으 느낄 수 있고 프론트엔드와 백엔드 영역이 연관되는 수업을 통해 개발 알고리즘과 실무 처리 기술을 함께 배울 수 있어 만족스럽다.”는 이젠아카데미컴퓨터학원 강남캠퍼스(강남역, 신논현역, 용인, 판교, 수원) 엄태우 수강생은 비전공자이지만 직접 개발한 포트폴리오에 대해 강한 자부심을 가지고 있었다.

강남 이젠아카데미컴퓨터학원은 개발 포트폴리오로 취업연계까지 지원하면서 빠르게 변하는 IT기술에 대응하도록 프로그래머로서 꾸준한 자기계발을 통해 IT전문가로 성장하도록 수강생을 관리하고 있다. 파이썬(Python), 빅데이터 R, 텐서플로우(Tensor flow), SQL 개발자(SQLD : Structured Query Language Developer), 정보처리기사(산업기사), 빅데이터(Bigdata)와 관련 있는 데이터분석 준전문가(ADsP : Advanced Data Analytics Semi-Professional) 등의 스킬 업 단기 특강을 개설해 보다 높은 개발 실무능력을 기르도록 제시한다. 또한 정기적인 특강을 통해 선배 개발자가 후배의 프로젝트 고충을 듣고 조언해주는 멘토(Mentor)로서 참여하기도 한다. 강남 이젠아카데미컴퓨터학원에서 수준 높은 IT 포트폴리오가 제작되는 이유가 바로 여기에 있다.

'풀 스택 개발(Full Stack Develop) 종합반'은 수강료 부담을 덜어주는 국비지원 무료교육으로 취득해 보자. 강남 이젠아카데미컴퓨터학원은 국가기간전략산업직종훈련, 국민취업지원제도(기존 취업성공패키지) 1유형은 교육훈련비 전액 100% 국비지원 무료교육, 국민취업지원제도 2유형 및 국민내일배움카드제(구직자, 근로자) 경우 최대 85%까지 국비지원 교육이 가능하다.

국민취업지원제도란 기존 취업성공패키지 2유형 및 청년구직활동지원금을 통합하여 취업취약계층에 대한 종합적 취업지원 제도로서 취업지원서비스를 종합적으로 제공하는 제도이다. 국민취업지원제도(기존 취업성공패키지) 1유형은 구직촉진수당 최대 300만원까지 지원되며 국민취업지원제도 2유형은 취업활동비 비용을 지원받을 수 있다. 아울러 국민취업지원제도 모든 유형은 취업지원서비스와 근속기간에 따른 취업성공수당 최대 150만원까지 지원된다.

재직자, 실업자의 경우 국민내일배움카드를 이용하면 개인당 훈련비는 300만원에서 500만원까지 지원되며 국민내일배움카드 하나로 5년간 사용이 가능하다. 국비지원 유형 확인 및 국민내일배움카드를 발급받으려면 직업훈련포털 HRD-Net 홈페이지 또는 관할 고용지원센터를 방문해 신청하면 된다.

강남 이젠아카데미컴퓨터학원은 '풀 스택 개발(Full Stack Develop) 종합반' 외에도 ▶ 자바(Java) 안드로이드 앱(Android APP) 개발, 파이썬(Python), 빅데이터 개발 분석(R), 자바 웹&앱 UI·UX 개발, 전자정부표준프레임워크, C언어(C++언어), 프론트엔드(Front-end) 백엔드(Back-end) 개발, 사물인터넷(IOT), 텐서플로우(Tensor flow) ▷정보처리기사(산업기사), 빅데이터 분석 준전문가(ADsP), 오라클(Oracle) 자바(java)자격증(OCJP, OCWCD, OCBCD), 네트워크관리사 등 국비지원 교육이 가능하다.

올해 16주년을 맞이한 강남 이젠아카데미컴퓨터학원은 4년 연속 교육서비스 브랜드대상을 수상 했으며 서울과 경기를 잇는 강남(2호선 강남역, 9호선 신논현역)에 위치하여 서울 강남구, 서초구, 관악구, 구로구, 용산구 한남동을 비롯하여 경기도 과천, 용인, 수원, 구리, 남양주까지 대중교통으로 이동이 편리한 장점이 있다.

강남 이젠아카데미컴퓨터학원 '풀 스택 개발(Full Stack Develop) 종합반' 국비지원 무료교육 과정의 자세한 내용은 홈페이지에서 확인이 가능하다.

