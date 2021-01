[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 문재인 대통령이 29일 오후 3시경 여운국 고위공직자범죄수사처 차장 임명안을 재가했다고 밝혔다.

임기 시작일은 29일부터다.

